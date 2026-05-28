Resultados Super Astro Luna hoy 28 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este jueves, 28 de mayo de 2026, a una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país por combinar números y signos zodiacales en cada sorteo.

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A continuación, consulte el resultado oficial del último sorteo y conozca cómo jugar, cuánto paga y qué debe hacer en caso de resultar ganador.

Resultado Super Astro Luna último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

Estos son los datos oficiales del sorteo más reciente:



Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de finalizar la transmisión en vivo del sorteo.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar en Super Astro Luna, los jugadores deben:

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Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta.

También existe la posibilidad de jugar el mismo número con varios signos zodiacales para aumentar las opciones de ganar.

Valor de la apuesta

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por formulario, antes de IVA.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza en los siguientes horarios:

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Lunes a viernes: 10:50 p. m.

10:50 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión oficial se emite a través de Canal 1 y los resultados también pueden consultarse en plataformas autorizadas y operadores oficiales.

Plan de premios de Super Astro Luna

El juego entrega diferentes premios según la coincidencia entre el número y el signo zodiacal:

4 cifras y signo acertado: paga 42.000 veces lo apostado.

paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras y signo acertado: paga 1.000 veces la apuesta.

paga 1.000 veces la apuesta. 2 cifras y signo acertado: paga 100 veces el valor apostado.

¿Qué hacer si gana?

Para reclamar un premio es obligatorio:

Presentar el tiquete original en buen estado.

Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.

Presentar un documento de identidad válido.

Premios menores

Los premios inferiores a 48 UVT pueden cobrarse en puntos autorizados.

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Premios mayores

Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador deberá:

Diligenciar el formulario SIPLAFT.

Presentar una certificación bancaria vigente.

Adjuntar copia del documento de identidad.

Los premios están sujetos a retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional, de acuerdo con la legislación colombiana.

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Un juego que aporta al sistema de salud

Super Astro opera bajo la supervisión de Coljuegos y parte de los recursos obtenidos por las apuestas son destinados al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia.

Por esta razón, además de ser una alternativa de entretenimiento, el juego contribuye a programas y servicios médicos en distintas regiones del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.