Esta es la multa por no asistir como jurado de votación en las elecciones del 31 de mayo

A menos de una semana para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, los colombianos están consultando si fueron seleccionados como jurados de votación para la jornada, en la que más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, las personas elegidas son mayores de 18 años y menores de 60 años, con mínimo décimo grado de escolaridad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el organismo electoral, los jurados de votación tienen las siguientes funciones durante las elecciones presidenciales:



Recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10.

Registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11.

Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante.

Custodiar la urna.

Diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral (si lo hubiere) con el documento de identidad.

Efectuar los escrutinios de mesa.

Registrar los resultados en los documentos electorales.

Entregar los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría.

La Registraduría informó que, para elegir a los jurados de votación, "los registradores del Estado Civil solicitan los listados de los ciudadanos a las entidades, instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica". Una vez consolidada esta información, se procede a realizar un sorteo electrónico aleatorio a través de un software en el cual se designan a los ciudadanos que cumplirán esta tarea.



¿De cuánto es la multa por no asistir como jurado de votación?

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos. De no serlo, les corresponderá una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir que en 2026 es de aproximadamente 17,5 millones de pesos.

En el caso de que el seleccionado como jurado de votación no asista debido a prohibiciones en su lugar de trabajo, la Registraduría indica que los nominadores o jefes de personal serán sancionados con la destitución del cargo si son servidores públicos. De no serlo, con multas equivalentes a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



¿Hasta cuándo son las capacitaciones para ser jurado de votación?

Las personas designadas como jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia deben cumplir con un proceso de capacitación obligatorio antes de la jornada electoral. De acuerdo con el calendario establecido por la Registraduría, estas jornadas de formación se desarrollarán hasta el 28 de mayo de 2026, "con el objetivo de preparar a los ciudadanos sobre sus funciones y responsabilidades durante la jornada electoral".



Durante este periodo, los ciudadanos seleccionados reciben instrucción sobre sus funciones dentro de las mesas de votación, el manejo del material electoral y los procedimientos que deben seguirse el día de las elecciones, programadas para el 31 de mayo de 2026. Los ciudadanos designados como jurados reciben la información de su convocatoria a través de los canales oficiales establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Link para consultar si es jurado de votación

La Registraduría ha dispuesto un canal oficial para que los ciudadanos realicen esta verificación. Para saber si usted es jurado de votación el domingo 31 de mayo, debe seguir estos pasos:



Ingrese a la página web oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co.

Una vez en el portal principal, busque y haga clic en el botón denominado "Consulta jurado de votación".

En este módulo, el sistema le informará si fue seleccionado como jurado, indicándole la mesa y el lugar asignado.

Recuerde que la designación se realizó mediante un sorteo electrónico realizado entre los días 4, 5 y 6 de mayo. También puede ingresar directamente a este link y confirmar si fue designado como jurado de votación.



LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL