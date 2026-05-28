Revelan el informe de Medicina Legal en caso de feminicidio de Ana María Meza: "Signos de pelea"

La Fiscalía General de la Nación descubrió que un aparente suicidio de una mujer en Bogotá, se trataba en realidad de un feminicidio. La investigación por la muerte de Ana María Meza dio este giro luego de que el dictamen de necropsia revelara que varias de las lesiones encontradas en el cuerpo no estaban relacionadas con la caída desde un edificio ubicado en el sector de La Calleja, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

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De acuerdo con el ente investigador, inicialmente el caso fue presentado como un presunto suicidio en enero de 2026. Sin embargo, las pruebas recopiladas por investigadores de la SIJIN y los resultados forenses permitieron abrir una línea distinta que hoy apunta a un feminicidio agravado. Por este caso fue enviado a prisión preventiva Carlos Mario Rodríguez Rosas, compañero sentimental de la víctima.

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Entre los principales hallazgos mencionados durante las audiencias judiciales aparecen signos compatibles con maniobras de asfixia, golpes en el rostro, lesiones defensivas y evidencias de sometimiento físico. Según el informe pericial, Ana María Meza presentaba "petequias en la mucosa oral", hematomas en distintas zonas de la cara y mandíbula, heridas en los labios y lesiones internas en la boca. También fueron documentadas excoriaciones y moretones en regiones del cuello y el rostro.



Para los investigadores, estos hallazgos serían compatibles con una posible sofocación mediante obstrucción de boca y nariz.



Medicina Legal reveló signos de defensa y lesiones en brazos y muñecas

Otro de los elementos destacados en el dictamen tiene relación con las lesiones defensivas encontradas en el cuerpo de la víctima. El reporte de Medicina Legal señaló que varias uñas de ambas manos estaban rotas, situación que fue expuesta por la Fiscalía como un posible indicio de resistencia durante la agresión.

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Además, el examen forense registró equimosis y hematomas en brazos y muñecas, lesiones que, según la hipótesis del ente acusador, podrían corresponder a maniobras de sujeción ejercidas antes de la caída. Algunos de los hallazgos en el informe de Medicina Legal incluye: lesiones sugestivas de maniobra de asfixia; signos de pelea, lucha, defensa; signos sugestivos de maniobras de sujeción; trauma contundente no asociado a la caída; signos de actividad sexual.

Durante la audiencia, el fiscal Martín Cortés del caso sostuvo que Ana María Meza habría intentado defenderse mientras era agredida físicamente dentro del apartamento. "En un contexto de dominación y reproche frente al ejercicio de la sexualidad de la víctima, procedió a agredirla físicamente, sujetándola por los brazos y muñecas y propinándole golpes en el rostro, acciones de las cuales Ana María intentó librarse o defenderse, razón por la cual se produjo la ruptura de tres uñas de su mano derecha y dos uñas de su mano izquierda".

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La investigación también documentó golpes en la región frontofacial, excoriaciones en zonas temporales y traumas contundentes que no tendrían relación directa con la precipitación desde el quinto piso.



Fiscalía sostiene que hubo asfixia antes de la caída

Uno de los puntos centrales expuestos por la Fiscalía fue que la causa de muerte no estaría asociada únicamente al impacto por la caída. Rodríguez la habría sometido con maniobras de asfixia por sofocación, obstruyendo boca y nariz, "lo que generó una hipoxia cerebral aguda con la consecuente alteración progresiva de su estado de conciencia y la disminución de su capacidad de resistencia y defensa, ubicando a la víctima en situación de agonía".

En audiencia, el ente investigador explicó que la víctima habría sido sometida a maniobras de asfixia que provocaron una hipoxia cerebral aguda, es decir, una disminución severa de oxígeno en el cerebro, situación que habría alterado progresivamente su estado de conciencia. Según el fiscal Martín Cortés, Ana María Meza habría quedado en estado agonizante antes de ser lanzada desde la ventana del apartamento.

La Fiscalía también aseguró que el procesado habría intentado modificar la escena para hacer creer que se trató de un suicidio. "No se detuvo ante ningún umbral de prohibición penal: transitó desde la violencia física —mediante la maniobra de sujeción de brazos y muñecas y golpes en la cara de Ana María—, pasando por conductas de extrema crueldad como la asfixia, hasta la violencia sexual; adicionalmente, ejerció la instrumentalización del cuerpo de la víctima", dijo Martín Cortés.



Investigación incluye presunta violencia sexual

Dentro del dictamen pericial también fueron incluidos signos de actividad sexual, aspecto que hace parte de las pruebas recolectadas por las autoridades. Por estos hechos, Carlos Mario Rodríguez Rosas fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, cargos que no fueron aceptados por el procesado. La Fiscalía señaló que la investigación permitió establecer un contexto de violencia basada en género dentro de la relación sentimental que sostenía la pareja.

"En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y nariz, y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria".

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Rodríguez Rosas fue capturado por unidades de la SIJIN y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías, quien avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co