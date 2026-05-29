¿A qué hora empieza y termina la ley seca en Bogotá? Pilas con los horarios

A menos de tres días de las elecciones presidenciales 2026, la Alcaldía de Bogotá confirmó cómo funcionará la medida de la ley seca en la capital. El anuncio fue adoptado por la administración mediante el Decreto 191 del 28 de mayo y regirá en toda la ciudad como parte de las acciones para garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la jornada electoral prevista para el domingo 31 de mayo.

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De acuerdo con cifras oficiales de la Registraduría Nacional, en Bogotá están habilitadas para votar 6.076.599 personas durante la primera vuelta presidencial. Para atender la jornada se instalarán más de mil puestos de votación distribuidos en las 20 localidades de la ciudad. Además, estarán habilitadas miles de mesas electorales para recibir a los votantes desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde del domingo 31 de mayo.

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Bogotá tendrá ley seca durante todo el fin de semana electoral

Según informó el Distrito, la restricción en la capital comenzará a las 6:00 p. m. de este viernes 29 de mayo y finalizará a las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio. Durante ese tiempo quedará prohibida la venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas tanto en establecimientos comerciales como en espacios públicos.



La administración distrital explicó que la decisión busca prevenir alteraciones del orden público y facilitar el trabajo de las autoridades durante uno de los eventos democráticos más importantes del país. "Apelamos a la colaboración y comprensión ciudadana y la invitamos a salir a votar. Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democrática", indicó el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

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Con la entrada en vigencia de la ley seca, bares, discotecas, tiendas, supermercados y demás establecimientos no podrán vender bebidas embriagantes dentro de los horarios establecidos por el decreto. Además de la restricción a la venta de licor, las autoridades realizarán controles en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la medida.

Los operativos estarán a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las medidas y participar de manera pacífica en las elecciones presidenciales.



Bogotá anunció medidas de seguridad y movilidad

En Bogotá, la Alcaldía Mayor informó que ya está listo el plan de logística y seguridad para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que habrá un Puesto de Mando Unificado permanente para monitorear la jornada y atender reportes relacionados con seguridad, orden público y posibles irregularidades.

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En el PMU participarán entidades como la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE). La administración distrital también indicó que TransMilenio y el SITP operarán con toda su flota disponible y con refuerzos en puntos de alta demanda para facilitar el desplazamiento de los votantes hacia los puestos electorales.

El alcalde Carlos Fernando Galán encabezará el seguimiento al operativo junto con las entidades encargadas de seguridad, movilidad y atención de emergencias. Y en caso de presentarse alguna irregularidad, las autoridades recomendaron denunciar inmediatamente a través de la línea de emergencias 123 o ante los funcionarios presentes en los puestos de votación.



Así funcionará TransMilenio y SITP en Bogotá durante elecciones

El Distrito informó que el sistema TransMilenio y las rutas del SITP operarán con toda su capacidad durante el domingo electoral para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.

Las autoridades de movilidad señalaron que habrá monitoreo especial en sectores donde históricamente se registra una mayor concentración de votantes, con el fin de evitar congestiones y garantizar el acceso a los puntos de votación.

La Registraduría recomienda a los ciudadanos consultar previamente el lugar asignado para votar y planear los desplazamientos con suficiente tiempo.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co