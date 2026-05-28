Caribeña Noche hoy 28 de mayo de 2026: resultados y números ganadores del último sorteo

A las 10:30 de la noche de este jueves, 28 de mayo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los juegos de chance más populares de la región Caribe colombiana. Los resultados se publican minutos después del sorteo a través de plataformas digitales, puntos autorizados y canales oficiales.
A continuación, consulte el número ganador de hoy y conozca cómo reclamar el premio en caso de resultar acertante.
Resultado Caribeña Noche último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026
- Número ganador: por definir
- Quinta cifra: por definir
El resultado de Caribeña Noche corresponde a una combinación de cuatro cifras en su modalidad tradicional. Además, quienes acierten la quinta cifra podrán acceder a un premio adicional, dependiendo del tipo de apuesta realizada.
¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?
Las apuestas en Caribeña Noche son accesibles para diferentes presupuestos. El valor mínimo para participar es de 500 pesos colombianos y el máximo permitido es de 10.000 pesos por apuesta.
Para jugar, los participantes deben:
- Comprar el tiquete en un punto autorizado.
- Elegir un número entre 0000 y 9999.
- Definir el valor de la apuesta.
- Guardar el comprobante original, indispensable para reclamar cualquier premio.
¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?
El proceso de reclamación depende del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
- Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad y una fotocopia de la cédula.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato SIPLAFT.
- Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia electrónica y puede tardar hasta ocho días hábiles.
Modalidades de juego de Caribeña Noche
Entre las principales modalidades disponibles se encuentran:
- Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierte el número exacto en el mismo orden.
- Cuatro cifras combinado: premia acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: gana quien acierte las dos últimas cifras exactas.
- Una cifra o “uña”: premia acertar únicamente la última cifra del resultado ganador.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.