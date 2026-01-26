Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 26 de enero de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna realiza este lunes 26 de enero de 2026 una nueva edición de su sorteo nocturno, uno de los juegos de chance más consultados en Colombia por su formato que combina números y signos del zodiaco. Miles de apostadores siguen atentos esta jornada con la expectativa de conocer la combinación ganadora.



En la noche de hoy, el Super Astro Luna vuelve a ser protagonista dentro del calendario de juegos de azar del país. El sorteo se desarrolla bajo supervisión oficial y sus resultados se publican minutos después de finalizada la transmisión, permitiendo a los jugadores verificar si su número y signo coinciden con el resultado del día.



Resultado del Super Astro Luna hoy, lunes 26 de enero de 2026

Durante la jornada de este lunes, el Super Astro Luna define su combinación ganadora correspondiente al sorteo nocturno. Los resultados oficiales son los siguientes:



Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Una vez se publiquen los resultados oficiales, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete únicamente a través de puntos de venta autorizados o canales oficiales, antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna se sortea todos los días, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios aproximados:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Estos horarios permiten a los apostadores organizar con anticipación sus jugadas y la consulta de los resultados oficiales.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y flexible. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 .

. Seleccionar un signo del zodiaco.

Activar, de manera opcional, la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos.

Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta modalidad convierte al Super Astro Luna en una alternativa atractiva tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional o con su lotero de confianza. Esto garantiza la validez del tiquete, la transparencia del sorteo y el correcto pago de los premios.



¿Qué hacer para reclamar un premio del Super Astro Luna?

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original , en buen estado y sin enmendaduras.

, en buen estado y sin enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia legible.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para la validación del premio, de acuerdo con la normativa vigente del juego.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

