Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 26 de enero de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna realiza este lunes 26 de enero de 2026 una nueva edición de su sorteo nocturno, uno de los juegos de chance más consultados en Colombia por su formato que combina números y signos del zodiaco. Miles de apostadores siguen atentos esta jornada con la expectativa de conocer la combinación ganadora.
En la noche de hoy, el Super Astro Luna vuelve a ser protagonista dentro del calendario de juegos de azar del país. El sorteo se desarrolla bajo supervisión oficial y sus resultados se publican minutos después de finalizada la transmisión, permitiendo a los jugadores verificar si su número y signo coinciden con el resultado del día.
Resultado del Super Astro Luna hoy, lunes 26 de enero de 2026
Durante la jornada de este lunes, el Super Astro Luna define su combinación ganadora correspondiente al sorteo nocturno. Los resultados oficiales son los siguientes:
- Número ganador: por definir
- Signo zodiacal: por definir
Una vez se publiquen los resultados oficiales, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete únicamente a través de puntos de venta autorizados o canales oficiales, antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.
Horarios del sorteo Super Astro Luna
El Super Astro Luna se sortea todos los días, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios aproximados:
- Lunes a viernes: 10:40 p.m.
- Sábados: 10:42 p.m.
- Domingos y festivos: 8:30 p.m.
Estos horarios permiten a los apostadores organizar con anticipación sus jugadas y la consulta de los resultados oficiales.
¿Cómo se juega el Super Astro Luna?
La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y flexible. Para participar, el jugador debe:
- Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Seleccionar un signo del zodiaco.
- Activar, de manera opcional, la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos.
- Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.
Esta modalidad convierte al Super Astro Luna en una alternativa atractiva tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional o con su lotero de confianza. Esto garantiza la validez del tiquete, la transparencia del sorteo y el correcto pago de los premios.
¿Qué hacer para reclamar un premio del Super Astro Luna?
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:
- Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.
- Documento de identidad original y fotocopia legible.
El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para la validación del premio, de acuerdo con la normativa vigente del juego.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
