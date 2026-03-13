Precio del dólar en Colombia hoy 13 de marzo de 2026: así está la TRM este viernes

El precio oficial del dólar en Colombia para este viernes 13 de marzo se fijó en $3.700,46, cifra certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), indicador que sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y contables en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El valor vigente muestra un incremento de $12,59 frente a la TRM del jueves 12 de marzo, cuando la divisa estadounidense se ubicó en $3.687,87. En términos porcentuales, el movimiento corresponde a un alza de 0,34% en el tipo de cambio oficial.



¿Cómo se ha comportado el dólar en marzo 2026?

A lo largo de la última semana, el comportamiento del dólar ha mostrado variaciones. Hace siete días la TRM se encontraba en $3.767,94, lo que significa que el valor actual está $67,48 por debajo de ese nivel, con una disminución cercana al 1,79% en ese periodo.

Si se revisa el comportamiento en un plazo mayor, hace 30 días el dólar se cotizaba en $3.659,71. En comparación con ese dato, la TRM actual refleja un incremento de $40,75, equivalente a una variación de 1,11%.



Desde comienzos de 2026 la divisa ha tenido fluctuaciones. El 1 de enero la tasa estaba en $3.757,08, por lo que el valor actual representa una reducción de $56,62, lo que equivale a una caída de aproximadamente 1,51% en lo corrido del año.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.710

$ 3.790

Medellín

$ 3.630

$ 3.790

Cali

$ 3.580

$ 3.700

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.680

$ 3.730

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que, "en un escenario alcista para el dólar, donde se mantenga un entorno geopolítico tensionado y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente los relacionados con empleo y actividad, sorprendan positivamente, podríamos observar una profundización en la apreciación global del billete verde. Este escenario reforzaría la narrativa de tasas altas por más tiempo y consolidaría flujos hacia activos refugio. Bajo este contexto, el USD/COP podría aproximarse a la zona de $3.900, en un entorno de fortalecimiento global del dólar y mayor presión sobre monedas emergentes, incluso con commodities actuando parcialmente como soporte defensivo".



"Por el contrario, en un escenario bajista para el dólar, donde la tensión geopolítica comience a moderarse y los datos macroeconómicos estadounidenses muestren señales de desaceleración, podríamos ver una reversión parcial del movimiento inicial, con retrocesos en el dólar a nivel global y recomposición del apetito por riesgo. En este caso, las monedas emergentes podrían recuperar terreno, con el peso colombiano apreciándose nuevamente a niveles de $3.700, apoyados además por un contexto favorable en commodities y una menor presión desde el frente externo", agregó.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co