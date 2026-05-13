Resultados Lotería del Meta hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta realiza este miércoles 13 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de apostadores en diferentes regiones del país. Como ocurre cada semana, los participantes siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y verificar si la suerte estuvo de su lado en esta jornada.



Reconocida como “la llanerita de los colombianos”, esta lotería se mantiene entre las más tradicionales del país gracias a su trayectoria y a su amplio plan de premios, que incluye un premio mayor millonario y diferentes categorías adicionales para los jugadores.



Resultados Lotería del Meta hoy, 13 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los números ganadores de la Lotería del Meta:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Los resultados oficiales son divulgados posteriormente a través de los canales autorizados de la entidad y plataformas digitales oficiales.



¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

El sorteo de la Lotería del Meta se realiza todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial inicia sobre las 10:30 p.m. y puede seguirse a través de canales regionales y plataformas digitales autorizadas.

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Cada jornada cuenta con medidas de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia durante la extracción de las balotas y la publicación de resultados.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica de juego consiste en adquirir un billete con una combinación de cuatro cifras y una serie específica. Los jugadores pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, dependiendo de sus preferencias y presupuesto.

El valor aproximado del billete completo ronda los $9.000, mientras que las fracciones pueden conseguirse desde los $4.000, aunque los precios pueden variar según el distribuidor autorizado.



Este sistema permite participar tanto por el premio mayor como por las diferentes categorías adicionales incluidas en el plan de premios.



Plan de premios de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta ofrece un premio mayor de $1.800 millones, además de varios premios secos y aproximaciones.



Entre las categorías más destacadas se encuentran:



Premios secos de $300 millones.

Premios de $200 millones.

Premios de $100 millones.

Premios de $50 millones.

Premios de $20 millones.

Premios de $10 millones.

Asimismo, el sorteo contempla pagos por aproximaciones y coincidencias parciales, ampliando las posibilidades de obtener algún premio incluso sin acertar el número completo.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el billete original en buen estado y verificar previamente los resultados en medios oficiales.

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Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados o distribuidores habilitados. En cambio, los montos más altos requieren un trámite formal directamente ante la entidad operadora.

Generalmente, para reclamar premios mayores se solicita:



Billete original sin daños ni enmendaduras.

Documento de identidad.

Formularios y requisitos establecidos por la entidad.

Las autoridades recuerdan que los premios tienen un plazo determinado para ser reclamados. Una vez vencido ese periodo, los recursos pasan a fondos definidos por la normativa vigente.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Meta recomienda a los participantes revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes, además de consultar los resultados únicamente en canales oficiales.

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También se aconseja no compartir fotografías del billete en redes sociales ni entregar información personal a terceros, con el fin de evitar posibles fraudes relacionados con premios falsos o trámites irregulares.

Con una nueva jornada en desarrollo, la Lotería del Meta mantiene viva la expectativa de miles de colombianos que cada miércoles esperan acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios millonarios que entrega este tradicional sorteo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co