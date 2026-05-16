Resultados Super Astro Luna hoy, sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores y signo zodiacal

El cierre de la semana laboral enciende las ilusiones de miles de familias colombianas que depositan su confianza en los juegos de azar. Este sábado 16 de mayo de 2026, el sorteo del Super Astro Luna se toma la agenda de la suerte en el país, consolidado como uno de los formatos más atractivos y con mayor arraigo popular gracias a su original dinámica, que fusiona el análisis numérico con los misterios del zodiaco.



Resultado Super Astro Luna: sábado 16 de mayo de 2026

En el siguiente espacio se registrarán los datos oficiales de la combinación ganadora y el signo zodiacal una vez concluyan las verificaciones de los delegados y el sistema de balotas arroje el veredicto definitivo de la noche:



Número Ganador:

Signo Zodiacal:

¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

La flexibilidad es el pilar del éxito del Super Astro Luna. El formato permite que el jugador diseñe su propia apuesta sin amarrarse a billetes preimpresos.



La Dinámica: El participante debe seleccionar una combinación de cuatro cifras (comprendidas entre el 0000 y el 9999) y asociarla a uno de los 12 signos del zodiaco .

El participante debe seleccionar una combinación de (comprendidas entre el 0000 y el 9999) y asociarla a uno de los . Valor de la apuesta: Es un sorteo altamente inclusivo, con un valor de entrada mínimo de $500 pesos y un tope máximo de $10.000 pesos por tiquete (valores que no incluyen el cobro del IVA). Quienes busquen elevar sus posibilidades de victoria pueden optar por la modalidad "Todos los signos", donde el número seleccionado se respalda con el zodiaco completo en un mismo formulario.

Para la jornada de este viernes, el sorteo se ejecutará en vivo a las 10:50 p. m. La transmisión oficial con todas las garantías de transparencia corre por cuenta del Canal 1 en televisión nacional. Adicionalmente, el público puede verificar la veracidad de la combinación ganadora ingresando a las plataformas web de la red oficial de Super Astro o mediante los canales digitales de los distribuidores autorizados, SuRed y SuperGIROS.



Estructura de premios: ¿Cuánto puede ganar?

El plan de premios de este sorteo de contrapartida es proporcional a la inversión realizada por el jugador, multiplicando su apuesta (sin IVA) bajo tres escalas de acierto de izquierda a derecha:



4 cifras + signo coincidente: Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces lo apostado.

Otorga el premio mayor equivalente a lo apostado. 3 cifras + signo coincidente: Paga 1.000 veces el valor de la apuesta.

Paga el valor de la apuesta. 2 cifras + signo coincidente: Retorna 100 veces la cantidad invertida.

Protocolo legal para reclamar el dinero

Si su combinación coincide con el marcador oficial, debe atender las siguientes directrices colombianas para hacer efectivo el cobro:



Estado del tiquete: Presentar el comprobante físico original en perfecto estado, con caracteres legibles y sin tachaduras.

Presentar el comprobante físico original en perfecto estado, con caracteres legibles y sin tachaduras. Montos menores: Los premios que no superen los topes de retención fiscal se pagan directamente en los puntos físicos de SuRed y SuperGIROS.

Los premios que no superen los topes de retención fiscal se pagan directamente en los puntos físicos de SuRed y SuperGIROS. Premios mayores (182 UVT o más): Si la recompensa equivale o supera los $8.565.830 pesos, el ganador debe formalizar su estatus en los puntos autorizados y el desembolso se gestiona a través de entidades bancarias designadas (como el Banco de Occidente) mediante cheque o transferencia. Se requerirá cédula original ampliada al 150%, certificación bancaria vigente y el formulario SIPLAFT diligenciado.

Si la recompensa equivale o supera los $8.565.830 pesos, el ganador debe formalizar su estatus en los puntos autorizados y el desembolso se gestiona a través de entidades bancarias designadas (como el Banco de Occidente) mediante cheque o transferencia. Se requerirá cédula original ampliada al 150%, certificación bancaria vigente y el formulario SIPLAFT diligenciado. Impuestos: Por ley, todo premio que califique bajo los topes de retención en la fuente (a partir de 48 UVT) tendrá un descuento del 20% por concepto de ganancia ocasional.

El Super Astro nació al amparo de la Ley 643 de 2001 en Colombia como una categoría de "juego novedoso". Operado bajo estricto control de Coljuegos por el concesionario Corredor Empresarial S.A., rompió el monopolio del chance tradicional al introducir la variable astrológica. Más allá de su mística y de los miles de millonarios que ha consolidado a lo largo de las décadas, su verdadera relevancia radica en su fin social: un porcentaje prioritario de cada apuesta se destina de manera directa al financiamiento y sostenimiento del sistema de salud pública de las regiones de Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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