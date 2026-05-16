Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 16 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más reconocidos entre los juegos de azar en Colombia. Miles de personas siguieron la transmisión oficial durante la noche para conocer el resultado del premio mayor y de las diferentes categorías incluidas en el plan de premios.

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Como ocurre cada semana, el sorteo fue supervisado por autoridades y delegados encargados de verificar la transparencia del proceso. La jornada también fue transmitida por televisión y plataformas digitales oficiales, permitiendo que los jugadores consultaran en tiempo real los números seleccionados.

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Números ganadores de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este sábado, el premio mayor quedó en manos del billete con las siguientes cifras:



Número ganador:

Serie:

Los participantes deben revisar cuidadosamente tanto el número completo como la serie impresa en el billete para confirmar si resultaron favorecidos. La entidad recomienda validar la información únicamente en canales oficiales para evitar errores o posibles estafas relacionadas con falsos resultados.



Un sorteo tradicional de los sábados en Colombia

La Lotería de Boyacá se ha mantenido durante décadas como uno de los sorteos más conocidos del país. Cada sábado reúne a miles de compradores que esperan acertar el premio mayor o alguno de los premios secundarios que hacen parte del plan de incentivos.



El sorteo suele realizarse en horario nocturno y cuenta con medidas de control que incluyen auditorías y vigilancia durante la extracción de las balotas. Además de la transmisión por televisión, los resultados también son publicados en medios digitales y redes sociales oficiales.



Para muchos jugadores, esta lotería representa una alternativa de entretenimiento y una posibilidad de obtener recursos económicos importantes mediante un juego legal autorizado en Colombia.



Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de 15.000 millones de pesos, la lotería cuenta con otras categorías que entregan diferentes sumas de dinero a los apostadores que acierten determinadas combinaciones o aproximaciones. Entre los premios anunciados para este sorteo se encuentran:



Premio mayor

$15.000 millones

Premios secos

Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

Este esquema permite que varios participantes obtengan premios durante cada jornada, incluso si no coinciden exactamente con el número principal del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la entidad para hacer efectivo el cobro del dinero.

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El primer paso es conservar el billete original en buen estado. El documento no debe presentar alteraciones, tachaduras ni daños que dificulten la validación de la información impresa. Sin el billete físico, no es posible adelantar el proceso de reclamación.

En el caso de premios de menor valor, estos pueden cobrarse en puntos autorizados o cambiarse por nuevos billetes para futuros sorteos.

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Sin embargo, cuando el premio supera ciertos montos, la entidad exige documentación adicional. Para premios entre 2 y 6 millones de pesos, el ganador debe presentar:



Copia de la cédula de ciudadanía

Registro Único Tributario (RUT)

Huella dactilar

Formulario oficial de reclamación

Por otro lado, quienes obtengan premios superiores a 10 millones de pesos deben realizar el trámite directamente en la sede principal de la lotería en Tunja, Boyacá.



Recomendaciones para los ganadores

Las autoridades recomiendan que las personas que obtengan premios importantes mantengan reserva sobre la información mientras realizan el proceso de cobro. También sugieren acudir únicamente a oficinas oficiales o distribuidores autorizados para evitar fraudes.

Otro aspecto clave es revisar los plazos establecidos para reclamar el premio, ya que después de la fecha límite el dinero no puede ser entregado al ganador.

Además, es importante tener en cuenta que los premios de lotería en Colombia están sujetos a descuentos tributarios definidos por la ley, por lo que el valor final recibido puede variar dependiendo del monto ganado.



La Lotería de Boyacá mantiene su presencia en el país

Con cada sorteo semanal, la Lotería de Boyacá continúa consolidándose como una de las loterías tradicionales en Colombia. Sus premios millonarios y la expectativa que genera cada sábado hacen que siga siendo una de las opciones más consultadas por los jugadores.

El interés por conocer los resultados y verificar los números ganadores se mantiene tanto en puntos físicos de venta como en plataformas digitales, donde cientos de personas revisan cada semana si la suerte estuvo de su lado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL