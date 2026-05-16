Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha: último sorteo sábado 16 de mayo de 2026

La jornada de sorteos de este sábado 16 de mayo de 2026 volvió a captar la atención de miles de colombianos que participaron en algunos de los juegos de azar más reconocidos del país. Durante la noche se llevaron a cabo los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el tradicional Baloto con su modalidad Revancha.

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Cada uno de estos sorteos ofrece premios millonarios y diferentes categorías de incentivos para quienes logren acertar las combinaciones ganadoras. Además, las transmisiones oficiales fueron seguidas por jugadores en distintas regiones del país a través de televisión y plataformas digitales.



Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026

La Lotería de Boyacá realizó una nueva edición de su sorteo semanal con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, uno de los más altos entre las loterías tradicionales de Colombia. Los números favorecidos de esta jornada fueron:



Número ganador:

Serie:

Este sorteo se mantiene entre los más populares del país gracias a su plan de premios y a la expectativa que genera cada sábado entre los apostadores.



Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 16 de mayo de 2026

Por otro lado, la Lotería del Cauca también entregó los resultados correspondientes al sorteo de este sábado. La entidad continúa siendo una de las loterías con mayor trayectoria en Colombia y semanalmente reúne a miles de jugadores. Los resultados oficiales fueron:



Número ganador:

Serie:

El premio mayor de esta lotería alcanza cerca de 8.000 millones de pesos, además de premios adicionales y aproximaciones para otros participantes.



Resultados del Baloto y Revancha hoy sábado 16 de mayo de 2026

El Baloto volvió a ser uno de los juegos más consultados de la jornada. Este sistema consiste en seleccionar cinco números del 1 al 43 y una superbalota adicional del 1 al 16.

Además del sorteo principal, los jugadores tienen la posibilidad de participar en la modalidad Revancha utilizando la misma combinación elegida inicialmente.

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

Los resultados son publicados oficialmente por los operadores autorizados una vez finalizan las transmisiones correspondientes.



Cómo verificar los resultados de las loterías y Baloto

Las entidades encargadas de los sorteos recomiendan a los jugadores consultar los números únicamente a través de canales oficiales, sitios autorizados o transmisiones verificadas. Esto con el objetivo de evitar información falsa o posibles intentos de fraude.



También es importante revisar cuidadosamente tanto el número jugado como la serie o superbalota, según el tipo de apuesta realizada.



En caso de resultar ganador, el apostador debe conservar el billete o tiquete original en buenas condiciones, ya que este documento es indispensable para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Requisitos para reclamar premios de lotería en Colombia

Los procedimientos de cobro pueden variar dependiendo del valor ganado. En premios menores, el pago suele realizarse en puntos autorizados o distribuidores oficiales. Sin embargo, para montos más altos, las entidades exigen documentación adicional como:



Documento de identidad original

Copia de la cédula

Registro Único Tributario (RUT)

Formularios de reclamación

Validación biométrica o huella dactilar

Cuando se trata de premios millonarios, el trámite generalmente debe hacerse de manera presencial en las oficinas principales de cada entidad.



Impuesto a premios de lotería y juegos de azar en Colombia

De acuerdo con la legislación colombiana, los premios de loterías y apuestas que superen las 48 UVT están sujetos al impuesto por ganancias ocasionales.

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Actualmente, la retención corresponde al 20 % del valor del premio y se descuenta automáticamente antes de la entrega del dinero al ganador. Por esta razón, el monto final recibido puede ser inferior al valor anunciado inicialmente.

Las autoridades recomiendan a los ganadores solicitar orientación tributaria y financiera antes de reclamar premios de grandes sumas para cumplir correctamente con las obligaciones legales vigentes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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