El recorrido del carro en el que dos hombres subieron a Yulixa Toloza: el vehículo salió de Bogotá

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, ha generado una intensa movilización de las autoridades en Bogotá tras revelarse detalles inquietantes sobre su última ubicación conocida. El caso comenzó a ganar relevancia cuando se conocieron videos inéditos que muestran los momentos críticos posteriores a un procedimiento estético de lipólisis al que se sometió en el sur de la ciudad. La investigación de la Fiscalía y la Policía se centra actualmente en reconstruir minuciosamente el trayecto de los sospechosos, tratando de esclarecer un misterio que mantiene en vilo a sus familiares.



Así subieron a Yulixa Toloza a un carro negro

De acuerdo con las grabaciones de seguridad del barrio Venecia, Yulixa fue sacada a rastras del centro estético denominado Beauty Láser M. L. el pasado miércoles. En las imágenes se observa claramente que la mujer no podía sostenerse por sus propios medios; sus pies se arrastraban por el suelo mientras era cargada por dos hombres, y sus brazos permanecían levantados durante todo el trayecto hacia la salida. Un testigo que presenció la escena relató con asombro: "Lo que me impresionó fue que cuando la vi que salía estaba demasiado blanca la piel y los labios como morados”.

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El estado de salud de la mujer al momento de ser retirada del establecimiento era sumamente frágil, pues otros videos internos la muestran respirando con dificultad y en una situación de evidente gravedad. A pesar de su condición, Yulixa fue subida a un vehículo que la esperaba en el exterior exactamente a las 7:24 de la noche.

Posteriormente, la Secretaría de Salud confirmó que este centro estético no contaba con las autorizaciones necesarias para realizar procedimientos invasivos, formando parte de una preocupante cifra de más de 280 establecimientos clandestinos identificados en la capital.



Extraños mensajes de WhatsApp que salieron del celular de Yulixa Toloza

La reconstrucción de los hechos indica que Yulixa había salido de su hogar en el barrio Bosa a las 7:24 de la mañana de ese mismo miércoles, cargando varias maletas y acompañada por una amiga. Durante el transcurso de la tarde, allegados de la mujer recibieron mensajes por WhatsApp en los que ella supuestamente afirmaba sentirse mal y que la trasladarían a un hospital. No obstante, sus familiares sospechan de la veracidad de estos textos, señalando que eran mensajes cortos y que no tenían coherencia alguna. Tras perder el contacto, sus amigas iniciaron una búsqueda desesperada en cinco hospitales del sur de Bogotá, sin encontrar rastro de ella.



Un punto crítico para los investigadores es un vacío de casi cinco horas que existe entre el momento en que Yulixa fue subida al vehículo en el barrio Venecia y los primeros registros del automóvil fuera del perímetro urbano de Bogotá. Las autoridades consideran que reconstruir los movimientos realizados durante este intervalo de tiempo es la clave principal para determinar qué ocurrió realmente con la mujer de 52 años y establecer su paradero actual. Por ello, se han revisado múltiples cámaras de seguridad para determinar si el vehículo realizó paradas intermedias dentro de la ciudad.



El vehículo tipo sedán de placas UCQ340 se convirtió en una de las principales pistas que hoy siguen las autoridades. Según los registros en poder de los investigadores, el automóvil salió de Bogotá por el peaje Andes a la 1:50 de la madrugada del jueves. Tan solo 24 minutos después, el carro de placas UCQ340 volvió a aparecer en otro registro electrónico, esta vez en el peaje El Roble, situado entre las poblaciones de Sesquilé y Gachancipá, Cundinamarca, hacia las 2:14 de la madrugada.

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Actualmente, las autoridades mantienen diversas líneas de búsqueda que se extienden a varias regiones del país e incluso a zonas fronterizas para intentar localizar el vehículo y a sus ocupantes. Mientras tanto, la Superintendencia de Salud ha iniciado investigaciones administrativas contra el lugar donde se practicó el procedimiento, instando a una búsqueda intensiva de quirófanos clandestinos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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