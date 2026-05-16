Guía que se reparte en Cuba para "proteger ciudadanos de agresión militar" ante tensión con EE. UU.

El organismo de defensa civil de Cuba ha difundido recientemente una "guía" para "proteger a la población ante una agresión militar", según informaron varios portales oficiales provinciales, en medio de una creciente tensión con Estados Unidos.



Aunque el documento no ha sido replicado por los medios estatales a nivel nacional, su circulación coincide con un momento especialmente delicado en la relación entre Washington y La Habana, enfrentados ideológicamente desde hace más de 60 años.



Tensión entre Cuba y Estados Unidos

El gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, mantiene desde finales de enero un bloqueo energético contra la isla, ubicada a 150 kilómetros de su territorio, al considerar que representa una "amenaza excepcional" para su seguridad debido a sus vínculos con Rusia, China e Irán.

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En paralelo, John Ratcliffe, director de la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, viajó a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos y discutir la crisis que atraviesa el país.



¿Qué dice guía cubana para "proteger ciudadanos de ataques militares?

El documento, elaborado por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y dirigido "a todas las familias cubanas", ofrece orientaciones "prácticas" para "proteger la vida ante posibles ataques del enemigo", según un comunicado publicado el viernes en el Portal del Ciudadano de La Habana.

Medios locales como la radio provincial de Sancti Spíritus también difundieron la información y habilitaron la descarga del instructivo, titulado "Proteger, resistir, sobrevivir y vencer".



Entre las recomendaciones se incluye la preparación de "una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, medicamentos (...) y artículos de higiene", así como la atención a "las señales de alarma aérea". Además, el documento insta a conocer los "primeros auxilios" y a mantenerse informado "a través de los consejos de defensa" locales.



La difusión, aunque discreta, ocurre en un contexto de profunda crisis socioeconómica en Cuba, país de 9,6 millones de habitantes. La situación se agrava por el colapso de la red eléctrica, que enfrenta la falta de diésel y fueloil.

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Los constantes apagones han provocado protestas recientes en varios barrios de La Habana, reflejando el creciente malestar social en la isla.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP