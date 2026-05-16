Resultado Baloto y Revancha, último sorteo sábado 16 de mayo: los números ganadores

El Baloto y la Revancha realizaron un nuevo sorteo este sábado 16 de mayo de 2026, generando expectativa entre miles de jugadores en Colombia que sueñan con convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en la noche y definió los números ganadores para ambas modalidades.



El Baloto continúa siendo uno de los juegos de azar más populares del país, gracias a los millonarios acumulados que ofrece. Mientras tanto, la Revancha funciona como una segunda oportunidad para los jugadores que no aciertan en el primer intento, aumentando las posibilidades de ganar.



Sorteo de Baloto y Revancha del 16 de mayo de 2026

Baloto:



Números:

Superbalota:

Revancha:



Números:

Superbalota:

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Jugar Baloto y Revancha es sencillo. Cada participante debe elegir cinco números del 1 al 43 y una superbalota del 1 al 16. Esta combinación participa automáticamente en el sorteo principal.

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Si el jugador desea aumentar sus posibilidades, puede pagar un valor adicional y participar también en la Revancha, que utiliza la misma combinación de números del Baloto.

El sistema permite jugar manualmente (escogiendo los números) o de forma automática, donde la máquina genera la combinación al azar.



¿Cuánto cuesta Baloto y Revancha?

El costo del Baloto es de $5.700 pesos colombianos por apuesta. Si se agrega la Revancha, el valor total asciende a $8.700 pesos, ya que este complemento tiene un costo adicional de $3.000 pesos.



Este valor permite participar en ambos sorteos con una sola jugada, lo que resulta atractivo para quienes buscan duplicar sus oportunidades de ganar.



¿Qué días juega Baloto y Revancha?

El Baloto y la Revancha se juegan dos veces por semana, específicamente los miércoles y sábados en la noche.



Los sorteos son transmitidos oficialmente y los resultados se publican poco después, tanto en puntos de venta autorizados como en plataformas digitales.



¿Qué hacer si se gana Baloto y Revancha?

En caso de resultar ganador, lo primero es verificar el tiquete y conservarlo en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio.

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Luego, el ganador debe acercarse a un punto autorizado o comunicarse con la organización del Baloto para iniciar el proceso de validación. Para premios mayores, es necesario realizar el trámite directamente con la entidad operadora.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retención en la fuente, de acuerdo con la legislación colombiana.

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Además, se recomienda recibir asesoría financiera y legal antes de reclamar grandes sumas de dinero, con el fin de manejar adecuadamente el premio.

El sorteo de este 16 de mayo vuelve a dejar la emoción en el aire, mientras miles de jugadores esperan que la suerte esté de su lado en la próxima jornada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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