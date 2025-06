Se conoce el nuevo plan financiero con el que el Gobierno elevará la deuda y el déficit fiscal

El Ministerio de Hacienda reveló las claves del nuevo plan financiero que se rediseñará tras la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de aprobar la suspensión de la regla fiscal. La cartera dio a conocer a expertos que el Gobierno nacional elevará el nivel de deuda del actual 60,6% hasta cerca del 64%.

Esto significa que el Gobierno se endeudará en cerca de 50 billones de pesos adicionales, en lo que resta del año 2025, vía títulos de tesorería del Gobierno en el mercado interno y una pequeña parte mediante bonos emitidos en el exterior.

De esta manera, el Gobierno nacional elevará el déficit fiscal del 2025, del 5,1%, inicialmente previsto, hasta cerca del 7,1%.

Este será el segundo déficit más grande en la historia de Colombia, después del descuadre que hubo en el año 2020, por la crisis derivada de la pandemia del Covid 19.

En conversación con Noticias Caracol, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, indicó que “informes de prensa vienen diciendo que hay la intención por parte del Gobierno de llamar a una cláusula que se llama la cláusula de escape de la regla fiscal. Esto, al parecer, se habría perfeccionado esta semana en un Confis”.

Según Velasco, el plan “se publica el próximo viernes (13 de junio) y, seguramente, ahí tendremos la certeza oficial de lo que el Gobierno planea hacer”.

Para el presidente de Asofondos, explicó que la cláusula de escape “es un permiso para gastar más en el contexto del presupuesto general de la nación que ha sido aprobado por decreto para el año 2025 y que estaba desfinanciado, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en cerca de 50 billones de pesos. Entonces, todos esperábamos que el Gobierno nacional reaccionara mediante un recorte de gasto para poder cumplir con la regla fiscal”.

¿Qué implica que el Gobierno aumente el déficit fiscal?

Lo que implica la cláusula, dijo Velasco, “es que no habría tal recorte y que el Gobierno aumentaría el déficit fiscal. Se habla de que cerca del 7% del PIB, desde el 5,1% que está programado. Esos son dos puntos del PIB que son cerca de 35 a 36 billones de pesos que irían a más y al ir a más deuda, implicaría un mayor riesgo para las cuentas fiscales de la nación”.

Según el presidente, “lo que dice la ley 2155 del año 2021, que modificó la ley 1473, que era la ley de la regla fiscal, es que debe haber un hecho sobreviniente, un choque sobre la economía imprevisto o que se active la cláusula de escape por razones de vulnerabilidad macroeconómica evidentes. La realidad es que cuando se analiza el panorama macroeconómico actual, no existe evidencia de un choque de esa naturaleza y, de hecho, la economía está creciendo, se está acelerando, el desempleo se está cayendo, la inflación está cayendo, la cuenta corriente está relativamente ajustada, el dólar, pese a la volatilidad, está cerca a los 4.100 pesos por dólar. Entonces, no sabemos cuál va a ser el argumento del Ministerio de Hacienda para activar esa cláusula de escape porque no vemos estos hechos sobrevinientes, por lo menos, no son evidentes para nosotros en lo que observamos de la economía”.

Finalmente, Velasco explicó que la regla fiscal “ha tenido dos leyes: la 1473, que funcionó de 2011 al 2021; en esa ley solamente hubo una suspensión de la regla en el año 2020, aducida al manejo de la pandemia, y en el año 2021 se modificó la regla fiscal y es la que tenemos haya hoy. En esa ley ya aparece la figura de la clausula de escape, que es una figura que tienen las reglas fiscales en el mundo, pero no había sido utilizada y no había sido utilizada porque no había habido las razones, como nosotros vemos que no existen hoy en día, además que esas razones están diseñadas para que sea una herramienta de última instancia, que es cuando ya hay una incapacidad financiera total para cumplir con los objetivos de la regla fiscal que son beneficiosos para la sociedad”.

