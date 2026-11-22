Este domingo 22 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Día, uno de los juegos de chance que cuenta con jornadas diarias en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para verificar si sus apuestas coinciden con el resultado de esta edición.

La extracción está programada para las 2:30 de la tarde. Al momento de esta consulta, el sorteo todavía no se había realizado, por lo que el número ganador y la quinta balota permanecían pendientes.

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Resultado de Sinuano Día hoy, 22 de noviembre

Estos son los datos de la jornada de este domingo:



Número ganador: 7670

Quinta balota: 5

Una vez finalice el sorteo, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún premio.



¿Qué cayó en el último sorteo de Sinuano Día?

El resultado más reciente corresponde al sábado 21 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 5576 y la quinta balota fue el 9, correspondiente al sorteo 6063.



Estas fueron las terminaciones del número ganador:



Cuatro cifras: 5576.

Tres últimas cifras: 576.

Tres primeras cifras: 557.

Dos últimas cifras (pata): 76.

Última cifra (uña): 6.

¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El juego contempla distintas modalidades, entre ellas cuatro cifras directas o combinadas, tres cifras, dos cifras —conocidas como pata— y una cifra —denominada uña—.

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Los premios dependen de la modalidad seleccionada y de los aciertos obtenidos frente al número ganador. Por eso, es importante consultar las condiciones del juego antes de realizar una apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Sinuano Día?

Quienes obtengan una combinación ganadora deben conservar el tiquete original en buen estado y presentarlo para verificar la apuesta. También deben contar con su documento de identidad para adelantar el proceso de cobro.

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Los requisitos pueden variar según el valor del premio. Se recomienda consultar con el operador o los puntos autorizados los documentos y el procedimiento correspondiente antes de realizar la reclamación.

Los participantes deben verificar los resultados publicados y comparar cuidadosamente las cifras de sus comprobantes.

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