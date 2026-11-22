Este domingo 22 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, juego de chance que cuenta con jornadas diarias en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado de esta edición.

La extracción está programada para las 2:30 de la tarde y se transmite por Telecaribe. Al momento de esta consulta, el sorteo todavía no se había realizado, por lo que los números ganadores permanecían pendientes.

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Resultado de Caribeña Día hoy, 22 de noviembre

Estos son los datos de la jornada de este domingo:



Número ganador:5727

Quinta balota: 2

Una vez finalice el sorteo, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.



¿Qué cayó en el último sorteo de Caribeña Día?

El resultado más reciente corresponde al sábado 21 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 3324 y la quinta balota fue el 1, correspondiente al sorteo 8051.



Los jugadores pueden revisar estas cifras para comprobar sus apuestas de la jornada anterior. Sin embargo, cada sorteo es independiente y los resultados pasados no permiten anticipar las combinaciones siguientes.

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¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El juego cuenta con diferentes modalidades, entre ellas apuestas de cuatro cifras, tres cifras, dos cifras —conocidas como pata— y una cifra —denominada uña—.

Los premios dependen de la modalidad elegida y de los aciertos obtenidos frente al resultado del sorteo. Por eso, es importante consultar las condiciones vigentes antes de realizar una apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Quienes obtengan un resultado ganador deben conservar el tiquete original y presentarlo para verificar la apuesta. También deben contar con su documento de identidad para adelantar el proceso de cobro.

Los requisitos y el procedimiento pueden variar de acuerdo con el monto del premio. Se recomienda consultar con el operador o los distribuidores autorizados para conocer las condiciones específicas de reclamación.

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Los participantes deben verificar la fecha del sorteo y comparar cuidadosamente las cifras de su comprobante con los resultados publicados.

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