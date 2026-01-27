Resultados del Sinuano Noche, último sorteo del martes 27 de enero de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia y mantiene este martes 27 de enero de 2026 la atención de miles de jugadores que esperan conocer el resultado oficial del sorteo nocturno. Su tradición, arraigada especialmente en la región Caribe, lo convierte en una referencia diaria para quienes siguen de cerca los juegos de azar.

Resultados EN VIVO del chance Sinuano Noche hoy, martes 27 de enero de 2026

Sinuano Noche da a conocer el resultado correspondiente al sorteo de hoy, una fecha seguida con especial interés por los jugadores habituales de este chance. Los números ganadores son los siguientes:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Tres últimas cifras : Pendiente

: Pendiente Dos últimas cifras : Pendiente

: Pendiente Quinta balota: Pendiente

¿Cómo jugar el Sinuano Noche y cuáles son las modalidades?

Para jugar en el Sinuano Noche, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta, que inicia desde los $500 pesos colombianos. El tiquete puede adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados, así como en plataformas habilitadas como Paga Todo, con cobertura en distintas regiones del país. El sistema permite escoger el número de manera manual o aleatoria, brindando flexibilidad a los jugadores según su preferencia. En el caso del chance en línea, las apuestas solo pueden realizarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en Colombia.

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es su accesibilidad. Los valores de apuesta oscilan entre $500 y $25.000 pesos, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular entre los jugadores. El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m. y los domingos a las 8:30 p. m., con transmisión oficial en vivo a través de plataformas digitales y canales regionales. Este horario fijo facilita que los apostadores organicen sus jugadas y consulten los resultados de manera oportuna. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la credibilidad del sorteo a nivel nacional.



El sorteo del Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes perfiles de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada realizada.



¿Cómo reclamar el premio del Sinuano Noche?

El proceso de reclamación de premios es sencillo y está regulado según el monto ganado, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para cualquier cobro, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: documentación básica y diligenciamiento del formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentación básica, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente, no mayor a 30 días.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago transparente y conforme a la normativa vigente, reafirmando la confianza de los jugadores en el Sinuano Noche, uno de los sorteos nocturnos más seguidos del país.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.