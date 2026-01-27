En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO
Noticias Caracol  / MUNDO  / Un hombre herido de gravedad por disparos de Patrulla Fronteriza en Arizona, Estados Unidos

Un hombre herido de gravedad por disparos de Patrulla Fronteriza en Arizona, Estados Unidos

Autoridades identificaron a Patrick Gary Schlegel, de 34 años y de nacionalidad estadounidense, como el hombre baleado este martes por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Arizona
Arizona
Captura de video

Autoridades identificaron a Patrick Gary Schlegel, de 34 años, como el hombre baleado este martes por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), tras disparar a un helicóptero de esa dependencia en la frontera entre Arizona y México. El hecho ocurrió en el sur del condado de Pima, que comparte frontera con México, alrededor de las 7:30 de la mañana hora de Arizona (14:30 GMT), en los alrededores de Arivaca.

El sujeto habría disparado contra un helicóptero de la Patrulla Fronteriza y contra los agentes migratorios, después de huir a pie tras una parada de tráfico cerca a la frontera, según dijo en una conferencia de prensa Heith Janke, agente encargado de la Oficina del FBI en Phoenix, que está a cargo de la investigación.

El hombre, baleado en un intercambio de disparos con los agentes migratorios, fue llevado a un hospital y sometido a una cirugía, de la que se recupera, de acuerdo a las autoridades. Schlegel, residente de Arizona, se encuentra bajo custodia federal. Se espera que sea acusado de tres cargos: contrabando de inmigrantes, asalto a un oficial federal y posesión de un arma.

El hombre tiene antecedentes penales relacionados con el contrabando de inmigrantes, delito por el que fue condenado anteriormente.

El incidente ocurrió a cuatro días de la muerte a tiros de Alex Pretti el pasado sábado, cuando agentes de CBP, dispararon contra el hombre mientras grababa las acciones de los agentes de inmigración, lo que ha causado un gran debate en el país.

En ese sentido, el jefe del Departamento del Alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, que dirige la investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza en este caso, dijo que “tienen fuertes nexos” con la comunidad, y que los vecinos pueden estar tranquilos porque este fue un hecho aislado.

EFE

