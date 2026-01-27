Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 27 de enero de 2026: números ganadores

Este martes 27 de enero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza un nuevo sorteo nocturno, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y cuyo recaudo se destina a programas humanitarios, de salud y atención social en todo el territorio nacional. Miles de apostadores siguen atentos la jornada de hoy, que entrega un atractivo premio mayor y múltiples incentivos secundarios.



La Lotería de la Cruz Roja se juega esta noche bajo estricta supervisión oficial, consolidándose como una de las loterías con mayor credibilidad en Colombia. El sorteo se transmite en vivo a partir de las 10:30 p.m., a través del Canal 1, así como por las plataformas digitales oficiales de la entidad, permitiendo que los jugadores sigan en tiempo real la definición de la combinación ganadora.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja EN VIVO de hoy martes 27 de enero de 2026

Durante la noche de este martes, la Lotería de la Cruz Roja define su resultado oficial correspondiente al sorteo semanal. Una vez concluida la transmisión, los números ganadores serán publicados por la entidad en sus canales autorizados y podrán ser consultados por los apostadores en todo el país.



Números ganadores: Por definir

Serie: Por definir

Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete físico o comprobante de compra antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor de 10.000 millones, la Lotería de la Cruz Roja cuenta con un robusto plan de premios secundarios, conocidos como premios secos, que permiten repartir importantes sumas de dinero en cada sorteo. Para esta edición, el plan contempla:



Un premio seco de 200 millones de pesos

Cuatro premios secos de 100 millones de pesos

Diez premios secos de 30 millones de pesos

Quince premios secos de 20 millones de pesos

Veinte premios secos de 10 millones de pesos

A estos se suman las aproximaciones, que reconocen distintas combinaciones de cifras y brindan la posibilidad de ganar incluso sin acertar el número completo.



Premios por aproximación

Número ganador con diferente serie

Tres primeras cifras correctas

Dos primeras y última cifra correctas

Tres últimas cifras correctas

Dos primeras cifras correctas

Dos últimas cifras correctas

Última cifra correcta

Estos premios complementan el atractivo del sorteo y amplían las opciones de ganancia para los jugadores.



¿Cómo participar en la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja está disponible en todo el país a través de su red de distribuidores autorizados. Los billetes pueden adquirirse de manera presencial en puntos oficiales.

El valor del billete completo es de $15.000, dividido en tres fracciones de $5.000 cada una, lo que permite participar con una inversión accesible.



¿Qué hacer si resulta ganador?

En caso de resultar ganador, el apostador debe verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja. El billete debe conservarse en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

El premio mayor se reclama de manera presencial en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía. Los premios que superen el monto establecido por ley están sujetos a las retenciones correspondientes.



Los recursos recaudados por este juego de azar se destinan a fortalecer los programas humanitarios de la Cruz Roja Colombiana, una entidad sin ánimo de lucro con presencia en todo el país y amplia trayectoria en atención de emergencias y apoyo social.



