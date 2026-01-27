"Superar lo insuperable”: María Carolina Hoyos habla del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

La vida de María Carolina Hoyos ha estado marcada por tragedias que han sido noticia en la historia de Colombia, pero también por un proceso de resiliencia que ella define como la búsqueda de un "¿Para qué?". Tras la reciente muerte de su hermano, Miguel Uribe Turbay, y años antes del asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, Hoyos relata cómo ha transitado por el dolor y el duelo recurrente.



En conversación con María Elvira Arango, en el programa En Aguas Profundas, Hoyos abrió su corazón para hablar de dos de los momentos más difíciles de su vida, experiencias que la han llevado a preguntarse cómo perdonar lo imperdonable.

A los 17 años, María Carolina enfrentó el secuestro de su madre, Diana Turbay, quien permaneció privada de su libertad durante más de cinco meses. Para Hoyos, ese periodo fueron momentos muy dolorosos que vvió a pesar de ser una adolescente. "Yo digo que aunque yo no he estado privada de mi libertad, yo también estuve secuestrada, porque los familiares estamos secuestrados ¿no? entonces para mí fueron los 5 meses y medio más largos de mi vida".

Tras el desenlace fatal el 25 de enero de 1991, la pérdida se manifestó en una sensación de desamparo absoluto, pues pasó de vivir junto a su medio hermano, a vivir con su padre. Según relata, "aunque mi mamá no lo hubiera querido pues realmente me abandonó". En su duelo inicial, se aferró a los objetos físicos para no olvidar: "yo me llevo una pijama de ella a vivir conmigo y la ponía todas las noches encima de mi almohada y una de las cosas que más me daba miedo de que pasara el tiempo era perder su olor".



En aquel momento, la joven María Carolina hizo una promesa radical, "juré que no volvería a sonreír jamás sentía que en mi vida no tenía sentido"



Otro golpe: la muerte de su hermano

Décadas después, la tragedia volvió a tocar a su puerta con la muerte de su hermano Miguel Uribe Turbay. El atentado contra Miguel ocurrió el 7 de junio y su fallecimiento se produjo el 11 de agosto. Este evento significó revivir el trauma pasado: "lo de Miguel pues es volver a vivir lo de mi mamá otra vez; otra vez la orfandad; otra vez el dolor; otra vez el abandono; otra vez la espera; otra vez arrodillados pidiendo".A este dolor se sumó la pérdida de su abuela, Nydia Quintero, quien falleció poco antes que Miguel Uribe Turbay, pero con tan solo 24 días después del atentado.



María Carolina Hoyos describe este periodo como un golpe tras otro, especialmente la despedida de su abuela, a quien consideraba "el amor de su existencia". Sobre la muerte de Miguel, quien falleció a los 39 años, la misma edad que ella tenía cuando escribió su libro, comenta que ha sido difícil de procesar por lo absurdo de la situación.



"Perdonar lo imperdonable, superar lo insuperable"

En 2019 María Carolina Hoyos publicó su libro "Desde el fondo del mar", donde utiliza el buceo, su pasión desde los 14 años, como una analogía de la vida. En sus páginas explica "cómo perdonar lo imperdonable cómo superar lo insuperable", el relato autobiográfico explica su proceso de superación tras la muerte de su madre falleció víctima de "Los Extraditables", grupo liderado por Pablo Escobar.

El buceo le enseñó la importancia de "cortar" con aquello que impide avanzar, una lección que le dio su padre, Luis Francisco Hoyos, tras la muerte de Diana: "Es importante que cortes. Cortar como en el buceo, cuando uno se engancha cosas que le impiden seguir y que pueden inclusive llevarlo a la muerte ahí abajo".

María Carolina ha transformado su perspectiva, pasando de preguntarse "¿por qué?" a buscar el "¿para qué?". A pesar de que admite haber sentido "odio rabia dolor", afirma que esta vez ha procesado los sentimientos más rápido para no pelear con Dios y convertir el dolor en propósito.

Sobre los responsables de la muerte de su hermano, María Carolina Hoyos es clara en que la respuesta debe darla la justicia. Mientras que atribuye el asesinato de su madre a Pablo Escobar. sobre quién quería asesinar a su hermano señaló Miguel: "no sé, esa respuesta la tendrá que dar la justicia y espero que algún día no solamente la familia, sino Colombia y el mundo sepa quién... mi hermano era incómodo para muchos, era valiente tenía una voz que además cada vez era más relevante".

Hoy en día, María Carolina se refugia en su familia, su trabajo en la Fundación Solidaridad por Colombia y en el legado de su madre, a quien describe como una mujer "estricta... vanidosa amorosa... pero muy generosa y consentidora". Para ella, la relación con Diana Turbay no terminó con su muerte, pues asegura que siempre esta presente. "Las balas de que que terminaron con su vida no terminaron con mi relación con ella... está ahí trascendió es un legado es un ejemplo y sigue viva".

