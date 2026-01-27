Caso Liam Gael Rodríguez: lo que se sabe de la muerte de menor de 11 meses en un jardín de La Calera

La muerte de Liam Gael Rodríguez Narváez, de 11 meses, ocurrió a finales de septiembre del año pasado. Su muerte se dio después de ser dejado por sus padres en el jardín infantil donde lo habían inscrito. Cuatro meses después de la repentina muerte del menor de su edad, su padre, Michael Rodríguez, fue capturado por las autoridades en relación con el fallecimiento del niño.

Liam Gael fue llevado el 29 de septiembre de 2025, como de costumbre, al establecimiento conocido como Arkids. En una entrevista para el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, los padres del menor de edad afirmaron que el bebé llegó al centro de estimulación en perfectas condiciones. “El niño no llegó ni con moquitos ni con secreción nasal, no llegó con nada, llegó completamente limpio y sanito al jardín. Nunca estuvo enfermo, en sus 11 mesecitos nunca estuvo hospitalizado, él siempre era un niño super saludable”.



Sobre las 10:10 de la mañana de ese día, Mildred Nárvaez, la madre del menor de edad y quien estaba trabajando, recibió la llamada en la que le informaron que algo le había pasado a su hijo. Según su relato, “la profesora Jessica me llama y me dice ‘Mamita es que la profesora Juli se tuvo que ir con Liam al centro de salud porque broncoaspiró y se nos puso morado". Por su parte, Michael Rodríguez, el padre del niño, dijo que “mi única reacción fue salir a correr, simplemente nos llamaron para informar que el niño había broncoaspirado sin una respuesta lógica de qué fue lo que sucedió ese día en el jardín".



Mario Posada, médico y vocero del centro de salud del municipio de La Calera, dijo que el paciente ingresó a la institución con "ausencia de signos vitales, sin frecuencia cardíaca, sin frecuencia respiratoria". En apenas "2 minuticos salió la doctora" y le dijo a la madre que debía ser fuerte "porque el niño no resistió". A pesar de que se hicieron maniobras de reanimación por aproximadamente 20 minutos, el paciente fue declarado muerto en el centro médico.

Posada indicó que se encontraron "secreciones en la vía aérea" durante la reanimación. Héctor Muñoz, abogado de Jessica Peña y Erika Juliana Garzón, docentes y dueñas del establecimiento, ofreció en su momento una versión que difiere de los hallazgos de los padres sobre los alimentos. Una de las profesoras ve que el niño estaba dormido "pero tenía náuseas", por lo que lo sientan, miran qué es lo que tiene, y "el niño no respondía". Señala, además, que el "no había comido absolutamente nada más" en el jardín.

Tras la muerte del menor de edad se supo que Arkids era un establecimiento comercial que, a pesar de prestar servicios de cuidado y estimulación temprana, no estaba registrado ni era reconocido como un centro de educación infantil. Genny Padilla, secretaria de educación del departamento de Cundinamarca, confirmó que el establecimiento "no se encontraba registrado". Al no prestar un servicio educativo formal como tal, no está vigilado por el Ministerio de Educación.

"Nosotros no tenemos la competencia de otorgar ningún permiso, la Alcaldía Municipal de La Calera no tiene ninguna competencia sobre la aprobación, sobre la vigilancia o sobre el control de estos establecimientos que ofertan atención a niños en estas edades", dijo Mayerly Moreno, secretaria de educación del municipio de La Calera.

El giro en el caso de Liam Gael Rodríguez

En la mañana de este martes 27 de enero, casi cuatro meses después de la muerte del menor edad, las autoridades capturaron a su padre, Michael Rodríguez. El hombre fue detenido en relación con la muerte del menor de 11 meses. Un grupo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se trasladó hasta el municipio La Calera, en el departamento de Cundinamarca.

Sobre las 9 de la mañana, los miembros de la entidad oficializaron la orden de captura en contra de Michael Steven Rodríguez Ayala. Los hechos eran investigados por la Fiscalía Seccional Bogotá y en el marco de esta investigación un grupo especializado contra delitos sexuales realiza la detención del hombre.

En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, la URI de ese sector que realizará la respectiva judicialización, llegó la pareja sentimental del capturado y madre de la víctima. La mujer le dijo a Noticias Caracol que veía falso la información que dio la Fiscalía General de la Nación respecto al caso de su hijo. "Nosotros duramos tres meses esperando un resultado de Medicina Legal, esperando que el fiscal nos llamara y nos citara. Incluso con mi abogado hemos estado al tanto del caso de Liam, siempre activo, siempre pendiente".

Narváez también indicó que oficiaron ante Medicina Legal que los resultados fueron entregados el 6 de octubre y el 2 de diciembre de 2025. La mujer aseguró la solicitud fue efectuada por su abogado, "una ampliación que él pidió y siempre se negó rotundamente a que esos resultados habían salido".