Resultados Sinuano Noche último sorteo, hoy sábado 9 de mayo de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar con mayor arraigo y tradición en el territorio colombiano, especialmente en la región Caribe. Este sábado 9 de mayo de 2026, miles de apostadores en todo el país mantienen su mirada fija en las pantallas y dispositivos móviles, esperando que la combinación elegida les otorgue el anhelado alivio financiero o el impulso necesario para concretar sus proyectos personales. La popularidad de este sorteo no es casualidad; su dinámica sencilla y la confianza generada a lo largo de décadas lo posicionan como una de las opciones predilectas en el mercado de apuestas nacional.



Resultados Sinuano Noche último sorteo, hoy sábado 9 de mayo de 2026

A continuación, presentamos el estado de los resultados para la jornada de hoy:



Números ganadores : pendiente

: pendiente La "Quinta" cifra: pendiente

¿Cómo participar de Sinuano Noche?

Un sorteo con sello regional y propósito social Inspirado en la riqueza y cultura del valle del Sinú, el Sinuano Noche es mucho más que un simple juego de suerte. Para departamentos como Córdoba, este chance representa un motor fundamental de recaudo para la salud pública, transformando cada apuesta en recursos para el bienestar de la comunidad. La organización destaca por su compromiso con la transparencia, utilizando un sistema de tómbola electrónica con balotas certificadas que asegura que cada participante tenga exactamente las mismas probabilidades de ganar.

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El volumen de apuestas suele experimentar incrementos significativos en periodos festivos, como ocurrió recientemente con la Semana Mayor, lo que demuestra la profunda conexión emocional y económica que los ciudadanos mantienen con este sorteo.

Dinámica de juego y planes de premios La flexibilidad es una de las mayores ventajas del Sinuano Noche. A diferencia de otras loterías con costos fijos elevados, aquí el apostador tiene la libertad de decidir cuánto invertir, con montos que habitualmente inician desde los $500 o $1.000 pesos colombianos. El objetivo principal es acertar un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999. El plan de premios es variado y se ajusta al nivel de acierto de los jugadores:



Cuatro cifras exactas: Es el premio mayor y otorga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras (Pleno): Paga 400 veces el valor de la apuesta. Dos cifras (Pata): Otorga una recompensa de 50 veces lo invertido. Una cifra o “uña”: Paga 5 veces el valor jugado.

Horarios y canales de transmisión Fiel a su programación habitual para los días lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 10:30 p.m.. Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal regional Telecaribe, así como por las redes sociales oficiales de la organización y portales autorizados como Record y SuperGIROS. Para los domingos y festivos, es importante recordar que el horario se adelanta a las 8:30 p.m..



Recomendaciones para los ganadores En caso de que la suerte lo acompañe esta noche, es vital seguir los protocolos oficiales para el cobro del premio. El primer paso indispensable es conservar el tiquete original en perfecto estado; cualquier enmendadura, rotura o ilegibilidad puede invalidar el proceso de reclamación.



Los premios inferiores a $1.000.000 pueden cobrarse directamente en los puntos de la red autorizada del departamento donde se realizó la apuesta. Por el contrario, para montos superiores, el ganador debe dirigirse a las oficinas principales con su documento de identidad original. Cabe recordar que, por ley, a los premios que superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) se les aplica una retención por ganancia ocasional. Finalmente, los jugadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar su dinero antes de que el derecho expire.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.