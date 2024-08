Sisbén IV: ¿se puede bajar el puntaje para obtener más beneficios?

El Sisbénes una herramienta fundamental en Colombia para clasificar a la población según sus condiciones de vida y capacidad económica. Esta permite identificar a quienes pueden acceder a los programas sociales y subsidios del Estado. Sin embargo, una pregunta recurrente entre los ciudadanos es si es posible bajar el puntaje del Sisbén para obtener más beneficios.

¿Qué es el Sisbén?

El Sisbén es un sistema de información que organiza a la población de acuerdo con sus condiciones de vida, con el objetivo de identificar a quienes pueden acceder a los programas sociales del gobierno. La clasificación se realiza a través de una encuesta que recoge información socioeconómica de los hogares. Esta información se utiliza para asignar un puntaje y ubicar a las personas en uno de los cuatro grupos de clasificación del Sisbén IV:



Grupo A: población en pobreza extrema.

población en pobreza extrema. Grupo B: población en pobreza moderada.

población en pobreza moderada. Grupo C: población vulnerable.

población vulnerable. Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

¿Cómo se determina el puntaje del Sisbén?

El puntaje del Sisbén se determina a partir de la información recolectada en la encuesta de caracterización socioeconómica. Esta encuesta evalúa diversos aspectos del hogar, como ingresos, condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, educación y salud, entre otros. Con base en estos datos, se calcula un puntaje que ubica a la persona en uno de los grupos mencionados.



¿Es posible bajar el puntaje en el Sisbén?

"La clasificación del Sisbén se obtiene a partir de la información de su ficha de caracterización socioeconómica, la cual, puede ser actualizada a través de los registros administrativos del Registro Social de Hogares. Su clasificación solo puede cambiar si sus condiciones han cambiado. Recuerde que el ingreso al Sisbén por sí mismo no otorga el acceso a los programas sociales y, por tanto, ser beneficiario o no de un programa social no es responsabilidad del municipio, ni del DNP, sino de la entidad que emite las normas del programa", señala el Departamento de Planeación Nacional en su sitio web oficial.

Si una persona considera que su puntaje del Sisbén no refleja adecuadamente su situación socioeconómica actual, puede solicitar una actualización de la información. Para ello, debe acercarse a la oficina del Sisbén de su municipio y solicitar una nueva encuesta.

Es importante proporcionar información veraz y completa durante la encuesta, ya que cualquier inconsistencia puede afectar la clasificación y, por ende, el acceso a los programas sociales.