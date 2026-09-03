Resultado de Super Astro Luna de hoy jueves 3 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

La expectativa entre miles de colombianos por conocer la combinación ganadora de esta noche llega a su punto máximo con la realización del nuevo sorteo de Super Astro Luna. A continuación se presentan las cifras correspondientes a la jornada de este jueves, junto con las directrices clave para los apostadores que logren acertar.



¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy jueves 3 de septiembre de 2026?

Los apostadores que jugaron sus números de la suerte junto a su signo zodiacal predilecto pueden verificar si obtuvieron el premio mayor de esta edición nocturna. La combinación registrada en las balotas fue la siguiente:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Detalles del sorteo y cómo verificar los resultados oficiales

Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar más afianzados en el territorio colombiano debido a su formato, el cual exige combinar cuatro cifras del 0000 al 9999 con uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

El sorteo nocturno se transmite habitualmente de lunes a viernes a las 10:40 p. m., los sábados a las 10:42 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Los participantes disponen de diversas herramientas para corroborar sus boletos, desde las redes oficiales del juego hasta las redes de distribuidores autorizados como SuRed y SuperGiros a nivel nacional.



Requisitos para cobrar un premio de Super Astro Luna

En caso de resultar favorecido con el número y signo zodiacal del día, es indispensable cumplir con una serie de procedimientos formales establecidos por la regulación vigente en Colombia. Para montos menores o desembolsos inmediatos en caja, el ganador debe acudir a un punto de venta autorizado habilitado.

Por otra parte, cuando el valor del incentivo supera los topes fijados para pagos directos en ventanilla (usualmente fijados a partir de 182 Unidades de Valor Tributario, UVT), el trámite se formaliza presencialmente mediante la radicación de la documentación exigida. El desembolso en estos casos de mayor cuantía se efectúa mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia a través de entidades financieras aliadas como el Banco de Occidente.



Los documentos requeridos para la reclamación presencial incluyen:



Tiquete original de la apuesta, el cual debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni fisuras que dificulten la lectura de la serie o el código de seguridad.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular ampliada al 150 %.

Formato de identificación de clientes y origen de fondos (SIPLAFT) debidamente diligenciado y firmado en el punto de atención.

Retenciones de ley e impuestos a las ganancias ocasionales

Todos los juegos de suerte y azar autorizados en Colombia están regidos por las normas fiscales del Estatuto Tributario. Al momento de liquidar el valor correspondiente al plan de premios, las empresas operadoras aplican los descuentos normativos sobre el valor bruto obtenido por el apostador.



Específicamente, los premios que sobrepasan las 48 UVT sufren un descuento automático del 20 % por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales. Dichos recursos son recaudados por el operador para ser girados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por lo que el ciudadano recibe el valor neto resultante tras la deducción.



La importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

Apostar en plataformas y concesionarios regulados por Coljuegos garantiza la transparencia en la extracción de balotas, la seguridad en el manejo de los fondos y la certeza del pago del premio en caso de acierto.

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Adicionalmente, el sector del juego legal destina un porcentaje significativo de sus ingresos brutos al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia. Los recursos recaudados mediante derechos de explotación son transferidos a los fondos de salud territorial, beneficiando la atención médica de la población más vulnerable del país. Por el contrario, el juego clandestino evade estos controles fiscales y desvía recursos esenciales para los hospitales públicos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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