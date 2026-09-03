Super Astro Sol hoy, jueves 3 de septiembre: número y signo ganadores del último sorteo

Inicia septiembre y la dinámica del chance en Colombia mantiene su marcha. Para la jornada de este jueves 3 de septiembre de 2026, miles de apostadores en las diferentes regiones del país aguardan la salida de las balotas para saber si su combinación numérica y astral fue la elegida.



¿Cuáles fueron los resultados de hoy?

Tan pronto el sorteo oficial concluya en la tarde, los datos de la combinación ganadora se reflejarán en este panel de control:

Combinación ganadora (4 Cifras): 0 - 0 - 3 - 8

Signo Zodiacal del día: Leo

Preguntas frecuentes de los apostadores

¿A qué hora se realiza el sorteo y por dónde seguirlo?

El evento se lleva a cabo puntualmente a las 4:00 p. m. (hora de Colombia). Se emite en televisión abierta y en señal en directo a través de la pantalla de Canal Uno. Adicionalmente, las actas son cargadas en los portales web del operador y de Coljuegos.



¿Cómo funciona la escala de pagos según el dinero apostado?

A diferencia de las loterías de bolsa común, Super Astro Sol paga un múltiplo directo sobre la inversión realizada:



Cuatro cifras más el signo exacto: Retribuye 42.000 veces lo apostado.

Retribuye lo apostado. Tres cifras más el signo exacto: Retribuye 1.000 veces lo apostado.

Retribuye lo apostado. Dos cifras más el signo exacto: Retribuye 100 veces lo apostado.

El rango de apuesta autorizado va desde un piso de $500 pesos hasta un tope máximo de $10.000 pesos por formulario.



Datos clave del operador y marco legal

Empresa concesionaria: Corredor Empresarial S.A.

Ente regulador: Coljuegos (Subelemento del Ministerio de Hacienda).

(Subelemento del Ministerio de Hacienda). Destino social: Un porcentaje directo de las ventas brutas de cada tiquete financia la red de salud pública estatal en Colombia.

Cobro del premio

En caso de acertar la combinación en la tarde de este jueves, considere el siguiente protocolo para la efectivización del dinero:



Tiquete intacto: Conservar el papel térmico original sin tachaduras ni enmendaduras.

Conservar el papel térmico original sin tachaduras ni enmendaduras. Puntos de atención: Presentarse en SuperGIROS o Su Red con la cédula de ciudadanía original.

Presentarse en o con la cédula de ciudadanía original. Trámite de sumas altas: Si el cobro supera los montos estipulados para pago directo, acudir a las oficinas principales de la concesión portando fotocopia de la cédula al 150%.

Si el cobro supera los montos estipulados para pago directo, acudir a las oficinas principales de la concesión portando fotocopia de la cédula al 150%. Retención impositiva: Aplicación automática del 20% por Ganancias Ocasionales, según lo establecido en el Estatuto Tributario nacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.