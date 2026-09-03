Resultado Chontico Noche hoy jueves 3 de septiembre de 2026: números ganadores

Los apostadores colombianos aguardan con expectativa la salida de las balotas correspondientes a una nueva jornada de juego del Chontico Noche, un sorteo diario de amplio arraigo popular. A continuación, se presentan las cifras principales para la verificación de tiquetes en todo el territorio nacional.



¿Qué número cayó en Chontico Noche hoy jueves 3 de septiembre de 2026?

Los ciudadanos que participaron en esta fecha pueden confrontar los números de sus formularios físicos o digitales con las cifras oficiales arrojadas por la urna. Este es el resultado correspondiente a la jornada actual:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

La red informativa mantiene el seguimiento constante a las emisiones oficiales transmitidas por la señal abierta de televisión y monitoreadas por las autoridades reguladoras locales. Se recomienda a cada jugador revisar minuciosamente cada dígito impreso en la colilla para verificar si existe concordancia con la jugada seleccionada en el punto de venta autorizado.



Proceso para reclamar un premio del Chontico Noche

Cuando los dígitos consignados en la tiquilla coinciden con la combinación oficial publicada por el operador, la persona acreedora del incentivo económico debe seguir un procedimiento estandarizado para hacer efectivo el cobro del dinero.

En primera instancia, el usuario debe acercarse a una agencia aprobada de la red concesionaria de apuestas permanentes portando el documento de identidad original (cédula de ciudadanía o documento equivalente según la legislación vigente) y el tiquete original comercializado. Dicho boleto debe encontrarse en perfectas condiciones de conservación, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan la lectura clara del código de barras, el número de serie y la fecha del sorteo.

El valor fijado para el trámite de entrega depende directamente del monto total alcanzado. Pagos menores o de cuantía básica suelen procesarse de forma directa en los puntos de atención presencial del concesionario regional. Por el contrario, si la suma adjudicada supera las escalas estipuladas por la entidad concesionaria, el procedimiento requiere el diligenciamiento de formularios de identificación de clientes y la realización de transferencias bancarias o cheques de gerencia para garantizar la trazabilidad de los fondos.



Es de vital importancia tener presente el periodo de caducidad del derecho a cobro. De acuerdo con el marco regulatorio colombiano para juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001), los premios prescriben al cabo de un año contado a partir de la realización de la jornada ganadora. Transcurrido ese plazo sin que el poseedor del tiquete ejerza su derecho, los recursos no reclamados son destinados obligatoriamente a la financiación del sistema público de salud.



Descuentos y retenciones de ley por ganancias ocasionales

Cualquier incentivo monetario obtenido mediante apuestas permanentes está sujeto a normativas fiscales específicas dictadas por el Estatuto Tributario y administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Cuando el valor total supera la cuantía mínima exenta —fijada habitualmente en Unidades de Valor Tributario (UVT)—, el operador está obligado a practicar una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales. El porcentaje aplicable a los premios provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares se sitúa en el 20 %.

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Esto implica que el monto final desembolsado en la cuenta o en efectivo al beneficiario sufrirá la deducción del tributo legal correspondiente, el cual es transferido directamente a las arcas del Estado por parte del concesionario pagador.



La importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

El sector de las apuestas y oportunidades en Colombia opera bajo un esquema de estricta supervisión a cargo de Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar, fiscalizar y regular los juegos de suerte y azar.

Apostar en redes y puntos formalmente constituidos garantiza que los sorteos cuenten con mecanismos de transparencia, auditorías técnicas e intervención de delegados de las secretarías de gobierno locales durante las transmisiones. Asimismo, la participación en el mercado formal protege al consumidor ante posibles estafas, asegurando que existan fondos de respaldo para el pago oportuno de los premios.

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Adicionalmente, el juego legal cumple una función social de alto impacto. La ley colombiana establece que los gravámenes, derechos de explotación y cánones pagados por las empresas operadoras de chance y lotería se transfieren de forma directa a la red de salud pública, financiando la atención médica de millones de ciudadanos afiliados al régimen subsidiado. Por ello, la adquisición de boletos no autorizados o la participación en mercados clandestinos despoja de recursos fundamentales al sistema sanitario del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.