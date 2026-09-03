Dorado Tarde hoy, jueves 3 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Un nuevo sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo en la capital colombiana este primer jueves del mes. Respaldado por la Lotería de Bogotá, este tradicional chance no solo brinda la oportunidad de obtener ganancias diarias, sino que canaliza de forma constante recursos clave para la salud pública del país.



Ficha del sorteo y recuadro de resultados

Juego: Dorado Tarde (Apuesta Permanente)

Dorado Tarde (Apuesta Permanente) Fecha de emisión: Jueves, 3 de septiembre de 2026

Jueves, 3 de septiembre de 2026 Hora oficial de sorteo: 3:25 p.m.

3:25 p.m. Canal de transmisión: Canal 1

Número ganador 4 - 8 - 5 - 9 Quinta balota 6

(Nota: los espacios en blanco de la tabla serán completados en vivo cuando concluya el sorteo y los resultados sean confirmados por las autoridades correspondientes).



Estructura del juego y tabla de liquidación

El Dorado Tarde opera bajo el principio de apuesta libre sobre una cifra de cuatro dígitos (entre 0000 y 9999). Cada participante decide el monto a jugar desde los $500 o $1.000 pesos (monto neto al que se le suma el 19% del impuesto al IVA).

Los incentivos económicos se calculan directamente según el nivel de precisión alcanzado:



Modalidad 4 cifras: Otorga 4.500 veces el valor apostado.

Otorga el valor apostado. Modalidad 3 cifras: Otorga 400 veces el valor apostado.

Otorga el valor apostado. Modalidad 2 cifras (Pata): Otorga 50 veces el valor apostado.

Otorga el valor apostado. Modalidad 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces el valor apostado.

Existe también la opción de apuesta "Combinado", donde se gana con las cifras en cualquier orden, recibiendo un pago proporcional según las permutaciones.



Instrucciones de cobro para boletos premiados

Para hacer valer un tiquete ganador expedido por la red Paga Todo o canales digitales autorizados, se debe cumplir el siguiente protocolo:

Requisitos indispensables:



Presentar el formulario físico en estado impecable (sin roturas, enmiendas ni humedad). Documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía). Cobrar dentro del marco de un año calendario a partir de la fecha del sorteo (Ley 1393).

Retención fiscal: Si la cuantía a recibir supera el equivalente a 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), la entidad efectúa un descuento del 20% correspondiente al impuesto de Ganancias Ocasionales, tramitándose en las sedes administrativas autorizadas.

El nombre hace alusión a la mítica leyenda prehispánica de El Dorado, arraigada en la cultura muisca de la Sabana de Bogotá. Administrado institucionalmente por la Lotería de Bogotá, este sorteo forma parte de un ecosistema de juego vespertino y nocturno enfocado en la transparencia técnica y la contribución social.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.