Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026: números ganadores

En la noche de este sábado 9 de mayo de 2026, la atención de miles de apostadores en toda Colombia se centra en una nueva jornada del Super Astro Luna. Este juego de azar, que ha logrado consolidarse como uno de los favoritos en el país, no solo destaca por su longevidad, sino por una dinámica particular que combina la precisión numérica con la astrología, permitiendo a los ciudadanos soñar con premios que pueden transformar su realidad financiera de la noche a la mañana.



Como es habitual en el cierre de la semana, el sorteo de este sábado representa una oportunidad renovada para aquellos que siguen de cerca las tendencias de los números y los signos zodiacales. El Super Astro Luna se diferencia de otros sorteos tradicionales de chance porque exige a sus participantes no solo acertar una cifra, sino también vincularla a uno de los doce signos del zodiaco, lo que añade una capa de mística y estrategia que mantiene el interés constante de su comunidad.



Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

A continuación, se presentan los datos oficiales correspondientes al sorteo de esta noche:



Números ganadores : 4312

: 4312 Signo zodiacal: Cáncer

Se recuerda a todos los jugadores que la transparencia es un pilar fundamental de este proceso. Por ello, las autoridades y organizadores recomiendan verificar estos resultados únicamente a través de canales autorizados y plataformas oficiales, evitando así cualquier tipo de desinformación o intentos de fraude.



¿Cómo participar de Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso diseñado para ser accesible y sencillo. El apostador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo obligatoriamente a un signo zodiacal. Para quienes prefieren dejarlo todo en manos del destino, existe la modalidad automática, donde el sistema asigna tanto los números como el signo de manera aleatoria. El atractivo principal reside en su generoso plan de premios, el cual se escala según la precisión del acierto:



Cuatro cifras y signo: El premio máximo puede alcanzar hasta 42.000 veces el valor apostado. Tres cifras y signo: Permite ganar hasta 1.000 veces lo invertido. Dos cifras y signo: Otorga hasta 100 veces el valor de la apuesta.

El sorteo del sábado tiene un horario ligeramente distinto al de los días de semana. Mientras que de lunes a viernes la cita es a las 10:40 p.m., los sábados se realiza a las 10:42 p.m.. En caso de que su tiquete resulte favorecido esta noche, es imperativo seguir los protocolos de cobro. Lo más importante es conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para tramitar el pago. Además, se debe presentar un documento de identidad vigente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Es necesario tener en cuenta que, si bien los premios menores pueden reclamarse en puntos de venta autorizados, los montos de gran envergadura requieren trámites adicionales en oficinas principales y están sujetos a las retenciones de ley por concepto de ganancia ocasional. Con la jornada de este sábado en curso, el Super Astro Luna reafirma su posición como un pilar de la cultura del azar en Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de familias cada noche.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

