Cuál es el carro que más se ha vendido en Colombia este año y su precio: está arrasando

De acuerdo con el más reciente informe del sector presentado conjuntamente por Fenalco y la Andi, entre enero y agosto de este año se matricularon un total de 213.377 vehículos nuevos en Colombia, lo que representa un crecimiento acumulado del 42,1% en comparación con las 150.163 unidades registradas en el mismo periodo de 2025. Tan solo en el mes de agosto de 2026, las matrículas superaron los 27.000 vehículos nuevos, registrando un aumento del 27,4% frente al mismo mes del año anterior y consolidando la aceleración del sector automotriz nacional.



A su vez, lo que llama la atención de la industria y el mercado automovilístico del país es que una línea de vehículos ha tomado el liderazgo absoluto de las ventas en el país con cifras récord.



¿Cuál es el carro más vendido en Colombia este año?

El vehículo que encabeza la lista de matrículas de vehículos nuevos en Colombia en lo que va corrido del año 2026 es el Tesla Model Y. Este modelo se ha posicionado firmemente en el primer lugar del ranking acumulado entre enero y agosto de 2026, alcanzando la cifra de 12.161 unidades matriculadas y capturando una participación de mercado del 5,7% del total nacional. En el mes de agosto de 2026, esta línea lideró las ventas mensuales del país al registrar 1.902 unidades, lo que equivale al 7,0% de la cuota de mercado del octavo mes del año.

Para dimensionar el impacto de su desempeño en el mercado local, el Tesla Model Y supera holgadamente a tradicionales líderes de la industria automotriz en Colombia en el acumulado de enero a agosto de 2026:



Tesla Model Y: 12.161 unidades (5,7% de participación) Renault Duster: 7.628 unidades (3,6% de participación) Kia K3: 6.804 unidades (3,2% de participación) Kia Picanto: 6.254 unidades (2,9% de participación) Mazda CX-30: 6.043 unidades (2,8% de participación)

Por su parte, en el mes de agosto de 2026, el top 5 por líneas estuvo integrado por el Tesla Model Y (1.902 unidades, 7,0%), la Renault Duster (1.081 unidades, 4,0%), el Kia K3 (1.022 unidades, 3,8%), la Toyota Corolla Cross (803 unidades, 3,0%) y el Mazda CX-30 (774 unidades, 2,9%), representando en conjunto el 20,6% de las matrículas del mes.



¿Cuáles son sus características y cuál es su precio?

En el desglose estadístico del sector, el Tesla Model Y se clasifica dentro de la categoría de utilitarios deportivos (SUV) y pertenece al segmento de vehículos 100% eléctricos (EV. Su naturaleza como vehículo cero emisiones directas responde directamente a la transición hacia tecnologías de movilidad limpia que viene experimentando el parque automotor colombiano.

Respecto a la inquietud sobre su precio comercial de venta al público y sus especificaciones técnicas, la página oficial de Tesla establece que este modelo destaca por su arquitectura minimalista, tracción integral disponible, una aceleración de 0 a 100 km/h en hasta 4,8 segundos y una autonomía que alcanza los 600 kilómetros por carga en su versión de mayor rango. Además de sus prestaciones mecánicas, el SUV resalta por su equipamiento tecnológico centrado en una pantalla táctil principal de 15 pulgadas desde la cual se gestionan la navegación, el entretenimiento y los sistemas de asistencia a la conducción Autopilot.



Con un precio de entrada desde los $119.990.000 COP para su versión de tracción trasera (Rear-Wheel Drive) y $144.990.000 COP para la variante Long Range All-Wheel Drive este modelo está liderando el mercado y siendo el favorito de los compradores este año.



¿En qué ciudades y departamentos se concentran las compras?

La demanda de vehículos nuevos mantiene una elevada concentración en los principales centros urbanos del país:



Bogotá, D.C. lidera el mercado con 61.002 vehículos matriculados entre enero y agosto de 2026 (+88,5% interanual), habiendo registrado 8.070 unidades solo en agosto (+75,4%).

Medellín (Valle de Aburrá) ocupa el segundo lugar con 39.139 unidades acumuladas (+53,1%) y 5.007 unidades en agosto (+39,6%).

Cali se sitúa en el tercer puesto con 17.149 unidades acumuladas (+37,1%) y 1.964 unidades en agosto.

Adicionalmente, el reporte gremial señala incrementos notables en el mes de agosto de 2026 en ciudades intermedias como Sincelejo (+64%), Cúcuta (+61%), Montería (+55%) y Tunja (+50%).



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co