Super Astro Sol resultados hoy lunes 7 de septiembre de 2026: números ganadores

El sorteo de Super Astro Sol de este lunes 7 de septiembre se realizará en horas de la tarde. Consulte en esta nota el número de cuatro cifras y el signo zodiacal que resulten ganadores una vez termine la jornada.

Los jugadores de este reconocido juego de azar tendrán que esperar hasta las 4:00 p. m. para conocer la combinación ganadora de este lunes. Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado, por lo que después de la jornada del sábado 5 de septiembre el juego retoma actividades este lunes.

Resultado Super Astro Sol de hoy 7 de septiembre

Número ganador: XXXX

XXXX Signo zodiacal: XXXX

El resultado de este lunes todavía no ha sido publicado, debido a que el sorteo se encuentra pendiente de realización. Esta información será actualizada una vez se conozcan oficialmente las cuatro cifras y el signo zodiacal correspondiente.

Los participantes deben revisar ambos datos al momento de consultar su tiquete, pues Super Astro Sol combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco.



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Por esta razón, quienes realizaron sus apuestas para la jornada de este lunes deberán esperar hasta después de esa hora para comprobar la combinación ganadora.

El resultado incluye dos elementos: las cuatro cifras sorteadas y el signo zodiacal. Dependiendo del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto, los jugadores pueden acceder a diferentes premios.



¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Para participar en Super Astro Sol, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los signos zodiacales disponibles.

Los signos que hacen parte del juego son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de los aciertos obtenidos. Por ello, después del sorteo es importante comparar tanto el número como el signo registrados en el comprobante.

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¿Dónde consultar los resultados?

Una vez concluya el sorteo de este lunes 7 de septiembre, los jugadores podrán consultar la combinación ganadora a través de los canales oficiales de Super Astro y verificarla con la información de su apuesta.

Antes de reclamar un eventual premio, se recomienda conservar el comprobante y comprobar que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.