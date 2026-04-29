Symplifica, la empresa que busca usar la IA para formalizar trabajadores en Colombia

Ayudar a la formalización de trabajadores en Colombia por medio de una herramienta con inteligencia artificial. Ese es el nuevo objetivo de Symplifica, un emprendimiento digital que, por nueve años, ha ayudado a que los empleadores puedan cumplir con sus deberes legales sin necesidad de ser expertos en gestión de nómina. A su vez, ha logrado que más de 60.000 trabajadores sin un empleo formal accedan a servicios de salud, un ingreso estable y protecciones básicas como vacaciones pagadas o pensiones.



Como parte de su siguiente paso, iniciaron una campaña en la plataforma Kiva Social Enterprises (LSE), cuyo objetivo es captar capital para empresas sociales de una manera nueva y más eficiente, con el fin de que continúen fortaleciendo sus comunidades y reduciendo la pobreza mediante la expansión del empleo formal, la ampliación de soluciones sociales innovadoras y el impulso del crecimiento económico sostenible.

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"Tiene un beneficio muy interesante, y es que ellos (Kiva) nos prestan ese dinero sin tasa de interés, porque lo que buscan es realmente impulsar el impacto social de las empresas o proyectos. En la plataforma de crowdfunding cualquier persona puede apoyar las iniciativas de impacto", dijo para Noticias Caracol Salua García Fakih, cofundadora y CEO de Symplifica.

La empresaria explicó que busca un préstamo de 200.000 dólares para fortalecer una nueva plataforma de afiliación de pago de nómina enfocada en las Pymes o pequeñas empresas, con el fin de ayudar a sus trabajadores y poderles entregar más beneficios con ayuda de la inteligencia artificial. Su objetivo es lanzar la nueva herramienta en diciembre, y García dijo que la campaña empezó con pie derecho, pues se creó el pasado martes 28 de abril y ya ha logrado recaudar alrededor de 10.000 dólares.



"Una vez se completa el monto que estamos buscando, Kiva nos lo presta y nosotros se lo pagamos. Kiva, a su vez, le paga a los que invierten, a las personas que ayudaron, y vuelve y le presta a otras causas", explicó. García agregó que ya hay 200 empresas inscritas en Symplifica, y lo que ahora quieren lograr es "innovar para poder ofrecerles un mejor producto y un mejor servicio, porque aquí hay una gran oportunidad".



"Esta iniciativa es un muy buen negocio porque finalmente todas las soluciones y productos que hacemos son para mejorar problemas de país, como es la formalización laboral, acceso a beneficios, legalidad en las contrataciones. Cuando están apoyando este tipo de empresas como Symplifica, están apoyando también el progreso de Colombia, porque finalmente todo lo que facilite que los empresarios hagan mejor su tarea y que los trabajadores tengan mejores condiciones, va a ayudar mucho al progreso general de la sociedad", afirmó la empresaria. Para apoyar la campaña, puede dar clic aquí.



Los servicios que ofrece Symplifica

García resaltó que el 65% de los trabajadores beneficiados por Symplifica dicen que la plataforma mejoró su calidad de vida. "Hemos sido muy fuertes en ayudar a los hogares que tienen empleadas domésticas, niñeras...desde un día al mes hasta tiempo completo. En ese sentido, lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida, tanto de los hogares que contratan como de los trabajadores", dijo.

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La plataforma cuenta con cuatro tipos de planes: Single, flexi, full time y Prime. Algunos de los beneficios que ofrecen a los empleadores son:



Afiliar al trabajador a Seguridad Social.

Realizar la liquidación y finalizar la relación laboral según la ley.

Pagar automáticamente con tarjeta de crédito la nómina y Seguridad Social.

Gestionar incapacidades, permisos, primas, cesantías y más.

El servicio lo pueden adquirir quienes empleen a trabajadoras domésticas, niñeras, enfermeras o cuidadores de adultos mayores, trabajadores de fincas, conductores, jardineros, entre otros oficios. "Al contratar de forma legal, no solo evitas riesgos de demandas y proteges tu patrimonio, sino que también mejoras la calidad de vida de tu empleada y su familia. Además, le brindas acceso a beneficios como subsidios de vivienda y otros derechos laborales", indica la plataforma en su página web.

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