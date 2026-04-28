Familiares de Carolina Flores revelan posibles móviles de suegra para matarla: "Dinero de por medio"

Mientras las autoridades mexicanas y hasta Interpol intentan establecer el paradero de Érika María Herrera, suegra de Carolina Flores y principal sospechosa del asesinato de la modelo de 27 años, familiares de la ex reina de belleza revelaron lo que, según ellos, habría causado el crimen.

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La familia paterna de la modelo mexicana hablaron en el canal de YouTube 'Mafian Tv' sobre unos hechos hasta ahora desconocidos y que para ellos habrían sido el motivo por el que Herrera decidió acabar con la vida de su nuera. Además, ellos aseguran que Alejandro, su esposo, también estaría implicado.



¿Qué dicen los tíos de Carolina Flores?

Erselia, Cintia y Javier aseguran ser la abuela y los tíos paternos de Carolina Flores, relacionados con Jorge Flores, padre de la modelo y revelaron en el canal de YouTube los hechos que rodearon la muerte de la exreina.

La familia reveló que en el año 2022, el padre de Carolina Flores murió en circunstancias violentas en San Diego, California. Según el testimonio de los familiares, el papá de la modelo perdió la vida asfixiado por tres guardas de seguridad de un casino. "Un testigo dijo que fue como el caso de George Floyd porque los tres guardas de seguridad y él decía que no podía respirar, pero le valió. Tres cuerpos encima de una persona", aseguraron.



Agregaron que cuando ocurrieron los hechos, la única persona que podía tener acceso al expediente era Carolina Flores, hija de Jorge y ciudadana americana, a quien recuerdan con mucho cariño. Recordaron que, tras la muerte de su padre, la modelo fue la que estuvo manejando el caso ante las autoridades.



Para 2024, se enteraron que el caso se cerró a favor de Carolina Flores, quien recibió una millonaria suma de indemnización. "No sabemos qué cantidad, no sabemos millones, pero espero que por no haber justicia para mi hermano sí haya sido una buena cantidad", aseguraron señalando que deberían haber sido miles de dólares.

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Un detalle que para ellos es revelador es que "fue la señora Érika quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles”, expresó la tía de Carolina, asegurando que la única persona, además de la modelo, que "sabe cuánto dinero recibió" era su suegra.

Los familiares paternos de Carolina Flores aseguran que al enterarse de que Érika Herrera acabó con la vida de su sobrina y nieta lo primero que pensaron es que el dinero que ella recibió estaría relacionado. "Para mí esto es plan con maña de ambas partes, de Alejandro y de su mamá para quedarse con eso", aseguró Javier.

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Resaltaron que Carolina Flores no era una mujer mantenida, al contrario, era exitosa y por eso creen que "hay dinero de por medio ahí y que seguramente ese también es otro motivo por lo cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su mamá".

Para ellos, ese sería el motivo por el que la reacción de Alejandro sería tan extraña, según mostró el video revelado en redes sociales. "Por eso no reaccionó. No reaccionó, ese es el problema. Reaccionó como que si se le hubiera caído un plato a la mamá. Esa no es una reacción de alguien que te ama, de alguien normal. Muy planeado fue eso y nosotros sabemos por qué", agregó el tío de la modelo.

Por otro lado, los familiares también resaltaron que antes de 2024, la relación de Flores y Alejandro era percibida por ellos como "conflictiva"; sin embargo, luego de que la modelo recibió el dinero todo cambió. "De repente, mucho amor y boda exprés casi", señalaron y concluyeron que no creen en la inocencia de Alejandro. "Él es parte de esto", concluyeron.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co