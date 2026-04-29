Precio del dólar hoy 29 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este miércoles

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 29 de abril de 2026 quedó fijado por la Tasa Representativa del Mercado en 3.633,76 pesos, según la certificación diaria vigente publicada por el Banco de la República y difundida por la Superintendencia Financiera. La comparación directa con el martes 28 de abril permite dimensionar el movimiento más reciente del precio del dólar. En la jornada previa, la TRM fue de 3.593,17 pesos. El ajuste entre ambos días equivale a un incremento de 40,59 pesos, lo que representa una variación diaria de 1,13 %.



El precio del dólar en abril de 2026 inició el martes 1 en 3.660,10 pesos. Con la TRM vigente para este miércoles 29, la diferencia acumulada es de -26,34 pesos. En términos porcentuales, el balance mensual muestra una reducción de 0,72 % en lo corrido del mes. Durante abril de 2026, la TRM presentó variaciones constantes dentro de un rango amplio. El valor máximo del mes se registró el 8 de abril, cuando el precio del dólar alcanzó los 3.678,19 pesos. El mínimo se observó el 27 de abril, con una TRM de 3.551,17 pesos. La distancia entre ambos puntos es de 127,02 pesos.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.660 Medellín $ 3.570 $ 3.710 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.600 $ 3.650 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó en Noticias Caracol que "seguimos en un escenario de incertidumbre con un nuevo elemento de peso: la reunión del FOMC del miércoles. La convergencia entre el conflicto energético sin resolución y la decisión de política monetaria más esperada del año crea una semana de bifurcación clara para los mercados".

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"En un escenario favorable para las monedas emergentes, la Fed mantiene tasas sin cambios y el Comité adopta un tono optimista respecto la inflación, lo que aliviaría la presión sobre el dólar. Si a eso se suma alguna señal positiva en las negociaciones de paz o una modesta caída del WTI, el COP podría apreciarse. Bajo este escenario, el USD COP podría ceder hacia la zona de 3,500–3,540. En un escenario adverso, la Fed mantiene tasas pero el Comité adopta un tono más hawkish de lo esperado, señalando que el escenario de inflación energética persistente aleja cualquier posibilidad de recorte en el año. Este giro en la comunicación fortalecería al dólar, presionaría las tasas largas al alza y generaría una nueva oleada vendedora sobre emergentes. En ese caso el USD COP podría retornar hacia la zona de 3,650–3,750", agregó el experto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL