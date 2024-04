Tarifas del SOAT de moto 2024: precios, multas y cilindraje

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una protección esencial para los conductores de motocicletas y vehículos en Colombia. Para el año 2024, las tarifas han experimentado ajustes significativos, los cuales están directamente relacionados con el cilindraje de cada vehículo.



¿Qué es el SOAT?

El SOAT es una póliza que cubre gastos médicos, incapacidades permanentes, indemnizaciones por muerte y servicios funerarios en caso de accidentes de tránsito. Es obligatorio para todos los propietarios de vehículos en Colombia y debe renovarse anualmente.

Tarifas del SOAT 2024 en moto

Las tarifas del SOAT varían según el cilindraje de la motocicleta. A continuación, presentamos los precios actualizados para el año 2024:



Motos de menos de 100 c.c.: tarifa: $230.200

tarifa: Motos entre 100 y 200 c.c.: tarifa: $308.500

tarifa: Motos de más de 200 c.c.: tarifa: $830.100

Descuentos y multas

Es importante tener en cuenta que algunos vehículos y motocicletas pueden contar con descuentos. Por ejemplo, según el decreto 2312 de 2023, algunos vehículos tendrán un descuento del 50%. Sin embargo, en otras categorías, el incremento fue del 18,4%.

No obstante, no olvide que no contar con el SOAT o tener un certificado vencido puede resultar en multas equivalentes a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posibilidad de retener su medio de transporte.

¿Dónde comprar el SOAT?

El SOAT se pude adquirir de diferentes maneras:



Compra directa con SURA : adquiera el SOAT directamente con la entidad a través de su sitio web o con la ayuda de un asesor. Lo recibirá en su correo electrónico.

: adquiera el SOAT directamente con la entidad a través de su sitio web o con la ayuda de un asesor. Lo recibirá en su correo electrónico. Puntos de venta de SOAT: en tiendas como, Alkosto, Grupo Éxito, Falabella, Punto de Baloto, Entidades Bancarias.

