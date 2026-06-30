Tasa de desempleo en Colombia reduce del 9 % al 8 %: ¿cuáles son las ciudades con más ocupados?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó este martes nuevas cifras de desempleo en Colombia y el último registro indicó que el número de desempleados en el país se redujo del 9 % al 8 %.



De acuerdo con la entidad, la población ocupada hasta mayo del año 2026 se ubicó en 24.583.000 personas, lo que quiere decir que en el último año se generaron 256.000 nuevos empleos, especialmente en el mercado laboral femenino, muy por encima de los hombres, que para finales del mes pasado se registraron 2.144.000 hombres desempleados.



Brecha de desempleo entre hombres y mujeres

El Dane también informó que se redujo la brecha entre hombres y mujeres. Mientras que para los hombres fue del 6,6 %, para las mujeres fue del 9,9 %. Estas cifras eran mucho más altas para las mujeres en meses anteriores.

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La entidad informó que en el último año se destacaron nuevos empleos en administración pública, en industria manufacturera y actividades profesionales. Por el contrario, redujo el empleo en industrias como la del transporte y almacenamiento, en información y las comunicaciones y en agricultura y ganadería.

En cuanto al tipo de ocupaciones en las que están buscando trabajo los colombianos se destacan trabajadores por cuenta propia, obreros o empleados particulares, obrero o empleado del Gobierno, patrón o empleador y jornaleros o peones.



Ciudades con más desempleo en Colombia

Las ciudades con mayor tasa de desempleo con corte al mes de mayo son: Quibdó, Chocó, que tiene una tasa de desocupación del 23,9 %; seguido por Cartagena, con 12,8 %; Riohacha con 12,1 % y Santa Marta con 12,7 %.



Las ciudades con menor tasa de desempleo en Colombia son: Neiva, con 8,2 %; Pereira, con 7,8 %; Villavicencio, con 7,5 %.



Tasa de desempleo en Bogotá

Finalmente, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa de desempleo es del 8,4 %.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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