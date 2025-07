Último plazo para reclamar pago Colombia Mayor julio 2025: link para consultar en Banco Agrario

El programa Colombia Mayor, diseñado para apoyar a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad, entra hoy en su fase final de pagos correspondientes al mes de julio de 2025. De acuerdo con el cronograma oficial publicado por el Banco Agrario y el Departamento de Prosperidad Social, este lunes 21 de julio es el último día para reclamar el pago del ciclo de julio.

A partir del martes 22, los recursos no cobrados serán reintegrados al sistema y no podrán ser reclamados hasta el siguiente ciclo de pagos. Incluso, Prosperidad Social enfatizó en que "los beneficiarios del programa que no retiren el incentivo a tiempo solo podrán acumular hasta tres ciclos consecutivos. En el cuarto ciclo, podrían ser suspendidos". Este subsidio, que beneficia a más de 1,6 millones de personas en todo el país, busca garantizar un ingreso mínimo a quienes no cuentan con pensión ni otros recursos económicos estables.



¿Quiénes pueden reclamar el subsidio de Colombia Mayor?

Durante este sexto ciclo de pagos del año, están habilitados 1.679.084 beneficiarios en los 1.102 municipios del país. De ese total, más de 523.000 adultos mayores de 80 años reciben un pago diferencial de $225.000 pesos, como parte del enfoque de atención prioritaria implementado desde 2023. Para los demás beneficiarios, el valor del subsidio se mantiene en $80.000 pesos mensuales.

En el caso de Bogotá, gracias a un convenio entre Prosperidad Social y la Alcaldía Distrital, se adicionan $20.000 pesos al aporte distrital previo de $50.000, elevando la ayuda local a $70.000 pesos adicionales, lo que significa que algunos adultos mayores en la capital reciben hasta $150.000 pesos mensuales.



¿Cómo se realiza el pago de Colombia Mayor?

El proceso de pago se divide en dos modalidades principales:



Bancarizados: los beneficiarios que tienen cuenta de ahorros en el Banco Agrario, o que utilizan billeteras digitales como BICO o Movii, recibieron el abono automático desde el 4 de julio. Estos pagos se realizaron directamente en las cuentas registradas, sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

los beneficiarios que recibieron el abono automático desde el 4 de julio. Estos pagos se realizaron directamente en las cuentas registradas, sin necesidad de acudir a oficinas físicas. No bancarizados: para quienes no están bancarizados, los pagos se realizan a través de giros en puntos autorizados como SuperGIROS, Reval, SuRed, Efecty, Epago y otros aliados del Banco Agrario. Esta modalidad inició el 8 de julio y finaliza hoy, lunes 21 de julio, fecha límite para reclamar el subsidio.

Es indispensable que los beneficiarios se acerquen con su cédula original al punto de pago asignado y verifiquen previamente si el giro ya está disponible.



¿Cómo consultar si el pago de Colombia Mayor está disponible en el Banco Agrario?

Para evitar desplazamientos innecesarios o confusiones, el Banco Agrario ha habilitado un portal en línea donde los beneficiarios pueden consultar si su giro ya fue realizado y en qué punto deben reclamarlo. El proceso es sencillo y gratuito. Pasos para consultar:



Ingresar al enlace oficial del Banco Agrario.

Seleccionar la opción “Consulta pagos” y después "Colombia Mayor".

Ingresar el número de cédula del beneficiario.

Verificar el estado del pago, el valor y el punto asignado.

También se puede realizar la consulta llamando a la línea nacional gratuita 01 8000 95 1100 o al número 601 379 1088 en Bogotá. De otro lado, para garantizar un proceso seguro y eficiente, Prosperidad Social y el Banco Agrario recomiendan tener en cuenta las siguientes indicaciones:



Llevar la cédula original en buen estado. Verificar previamente el punto de pago asignado para evitar desplazamientos innecesarios. Evitar acudir con acompañantes innecesarios, especialmente en zonas de alta afluencia. No entregar dinero a terceros para gestionar el cobro del subsidio. En caso de dificultades de movilidad, se puede autorizar a un familiar con poder autenticado en notaría. Denunciar cualquier irregularidad o cobro indebido ante las autoridades o a través de los canales oficiales del programa.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL