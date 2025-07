Precio dólar hoy en Colombia: TRM este lunes, 21 de julio de 2025, según el Banco de la República

Este lunes, 21 de julio de 2025, la Tasa Representatia del Mercado (TRM) se ubicó en $4.000,6, según el reporte oficial del Banco de la República. Esta cifra en el precio del dólar representa una variación a la baja de $15,83 frente al valor registrado el viernes 18 de julio, cuando la tasa se situó en $4.016,44. La disminución equivale a una caída del 0,39%, lo que indica una corrección moderada en el mercado cambiario al inicio de la semana.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Bogotá: compra: $4.060 - venta: $4.140

Medellín: compra: $3.920 - venta: $4.110

Cali: compra: $4.000 - venta: $4.130

Cartagena: compra: $3.750 - venta: $3.980

Cúcuta: compra: $4.330 - venta: $4.090

Pereira: compra: $3.730 - venta: $3.800

¿Qué es la TRM y por qué es importante?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial que establece el Banco de la República para el dólar estadounidense en Colombia. Se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano. La TRM se publica diariamente y tiene validez para el día hábil siguiente al de su cálculo.

Este indicador es fundamental para múltiples actividades económicas. Por ejemplo, las empresas que importan productos deben calcular sus costos en función de la TRM vigente, mientras que los exportadores reciben ingresos en dólares que luego se convierten a pesos colombianos según esta tasa. Asimismo, los ciudadanos que realizan pagos internacionales o reciben remesas también se ven directamente afectados por las fluctuaciones de la TRM.



Trump ratifica primera gran legislación nacional sobre criptomonedas en EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ratificó este viernes la primera gran legislación nacional sobre criptomonedas de Estados Unidos, que en su opinión podría suponer la mayor revolución en la tecnología financiera "desde el nacimiento de internet". La nueva normativa establece un régimen regulatorio "claro y simple" para las llamadas criptomonedas estables, que están respaldadas por activos considerados confiables, como el dólar, y activará el "inmenso potencial" de dichas monedas, según destacó en el acto de rúbrica en la Casa Blanca.

"Consumidores, vendedores y gente de todo el mundo podrán usar estas monedas estables para transacciones de bajo costo que se liquidan en cuestión de segundos, en lugar de semanas y meses. Y eso es realmente asombroso", dijo el líder republicano. Con la privacidad, la flexibilidad y la descentralización del efectivo, según sus palabras: "Esta revolución tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico estadounidense y empoderar a miles de millones de personas para ahorrar y transferir en dólares estadounidenses".

Trump consideró que esto "aumentará la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, bajará los tipos de interés y asegurará el estatus del dólar como moneda de reserva mundial para las generaciones futuras". La Cámara de Representantes aprobó el jueves la bautizada: Ley "Genius", con apoyo de los demócratas, un mes después de que el Senado, también con respaldo bipartidista, hiciera lo propio en ese hemiciclo.

Esta misma semana, el presidente había afirmado en su red social, Truth Social, que Estados Unidos se convertiría con su aprobación en el "LÍDER NÚMERO UNO, INDISCUTIBLE, en activos digitales". Se espera que la nueva normativa facilite que bancos y otras entidades emitan esas criptomonedas y que se incremente a su vez la confianza del público en esos activos, al exigir a los emisores que cumplan con las leyes vigentes contra el lavado de dinero y las sanciones internacionales.

Habitualmente, según recuerda la cadena ABC News, la gente usa su cuenta bancaria personal para comprar criptomonedas estables y después usan esas monedas para intercambiarlas por algún tipo de criptomoneda más volátil, como el Bitcoin. El presidente había firmado en marzo un decreto para crear dos reservas -una de bitcóin y otra que albergará el resto de criptomonedas- con todas las divisas electrónicas que diversas agencias del Gobierno federal han confiscado en distintas operaciones y que estarán controladas por el Departamento del Tesoro.

"Me aseguraré de que Estados Unidos sea la capital mundial de las criptomonedas. ¡Estamos haciendo a Estados Unidos grande de nuevo!", declaró entonces. Desde el inicio de su segundo mandato, el pasado 20 de enero, su acercamiento al mundo de las criptomonedas es evidente y no está exento de críticas. Su candidatura presidencial contó con el apoyo económico de la industria de las monedas digitales y en mayo albergó una polémica cena de gala con inversores de su memecoin, algo que según la Casa Blanca, no supuso un conflicto de intereses.

El partido Demócrata y grupos activistas habían acusado al neoyorquino de montar una trama en la que, a cambio de inversiones, se concede acceso directo al presidente a figuras extranjeras con intereses que el público desconoce.

