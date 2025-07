Billetes falsos de $20 mil tendrían este serial: pilas si le llega uno igual, así puede detectarlo

El efectivo sigue siendo un medio de pago ampliamente utilizado en Colombia, especialmente en transacciones cotidianas y en regiones donde el acceso a servicios financieros digitales es limitado. Esta realidad convierte a los billetes en blanco frecuente de falsificadores, quienes buscan engañar a ciudadanos desprevenidos con réplicas cada vez más sofisticadas. Uno de los billetes más afectados por esta práctica ilícita es el de $20.000 pesos, que circula masivamente en todo el territorio nacional.

El Banco de la República ha implementado múltiples medidas de seguridad para proteger la integridad del papel moneda, y ha desarrollado campañas educativas para que la ciudadanía aprenda a identificar billetes auténticos. Sin embargo, sigue detectándose la circulación de billetes falsos de $20.000 con un serial específico que ha sido reportado en redes sociales. Hay quienes señalan que se trata de billetes G5, aunque el Banco de la República resalta que estos ejemplares aún no han llegado a Colombia.



Denuncian este serial en billetes falsos de $20 mil

Algunos ciudadanos han reportado la recepción de billetes falsos de $20.000 con el serial AE14533259. Este número, impreso en el anverso del billete, ha sido identificado en múltiples casos como parte de una serie de falsificaciones que circulan principalmente en zonas comerciales y de alto flujo de efectivo. Cabe aclarar que el serial, por sí solo, no es prueba concluyente de falsedad. El Banco de la República emite millones de billetes con seriales únicos, y la coincidencia de un número no implica necesariamente que el billete sea falso. No obstante, si un billete con este serial presenta otras señales de alerta, es recomendable someterlo a una verificación más rigurosa.



Billetes falsos G5

Los llamados “billetes falsos G5” son una categoría que ha circulado ampliamente en redes sociales y cadenas de mensajería, donde se afirma que existen billetes falsificados de altísima calidad, supuestamente imposibles de distinguir de los originales. Según estas versiones, los billetes G5 serían tan sofisticados que incluso pasarían desapercibidos ante los controles tradicionales de autenticidad, lo que ha generado preocupación entre comerciantes y ciudadanos.

Sin embargo, el Banco de la República de Colombia ha desmentido categóricamente la existencia de esta supuesta categoría de billetes falsos. En un comunicado oficial emitido en julio de 2024, la entidad aclaró que no ha recibido piezas falsas asociadas a los llamados “billetes G5”, ni ha tenido reportes de billetes falsificados que sean difíciles de identificar. Por el contrario, el Banco ha señalado que los billetes falsos detectados en operativos recientes corresponden a imitaciones de baja calidad, elaboradas con materiales y técnicas comerciales rudimentarias.



¿Cómo saber si un billete de 20.000 pesos está falso?

El Banco de la República ha establecido un protocolo de cinco pasos para comprobar la autenticidad de los billetes colombianos. Estos pasos, conocidos como “Mire, Toque, Levante, Gire y Compruebe”, permiten a cualquier persona identificar elementos de seguridad visibles y táctiles que son difíciles de replicar por los falsificadores.



Mire: observe detenidamente las imágenes y colores del billete. En el anverso del billete de $20.000 debe aparecer el expresidente Alfonso López Michelsen en dos retratos distintos, acompañado del tradicional sombrero vueltiao. En el reverso, se representan los canales de La Mojana y un campesino cargando caña. Los colores deben ser nítidos y sin manchas.

observe detenidamente las imágenes y colores del billete. acompañado del tradicional sombrero vueltiao. En el reverso, se representan los canales de La Mojana y un campesino cargando caña. Los colores deben ser nítidos y sin manchas. Toque: pase los dedos sobre las zonas impresas en alto relieve, como el rostro del presidente, el número “20 MIL PESOS” y las palabras “Banco de la República”. El papel moneda tiene una textura especial que no se asemeja al papel común ni al papel bond.

pase los dedos sobre las zonas impresas en alto relieve, como el rostro del presidente, el número “20 MIL PESOS” y las palabras “Banco de la República”. Levante: al poner el billete al trasluz, deben aparecer varios elementos:

Las letras “BRC” (Banco de la República de Colombia). Una marca de agua con el rostro del presidente y el número 20. Una orejera zenú, que completa el diseño del sombrero vueltiao visto desde arriba.

Gire: al inclinar el billete, el fruto del anón (ubicado en el anverso) debe cambiar de color. En el reverso, la cinta de seguridad también debe cambiar de verde a violeta. Este efecto óptico es difícil de imitar con impresoras convencionales.

al inclinar el billete, el fruto del anón (ubicado en el anverso) debe cambiar de color. Este efecto óptico es difícil de imitar con impresoras convencionales. Compruebe: utilice una lámpara de luz ultravioleta para verificar elementos invisibles a simple vista. Bajo esta luz, deben aparecer fibras fluorescentes en colores amarillo y rojo, así como microtextos, ondulaciones y la cinta de seguridad. El número de serie también debe brillar de forma uniforme.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL