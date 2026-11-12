Último sorteo del Super Astro Sol de hoy, jueves 12 de noviembre: número ganador y signo zodiacal

En plena segunda semana del penúltimo mes del año, la atención de los apostadores en toda Colombia se centra en una nueva jornada de suerte y azar. Este jueves 12 de noviembre de 2026, miles de jugadores esperan la definición del sorteo Super Astro Sol, una modalidad consolidada en el país que une la tradición numérica del chance con la elección de los signos zodiacales.



¿Cómo se juega y cuál es el valor de la apuesta?

La mecánica del Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad y rapidez al momento de diligenciar el formulario en los puntos autorizados:



Combinación numérica y astral: El usuario debe elegir un número de cuatro cifras (dentro del rango comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo de manera obligatoria a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

El usuario debe elegir un número de (dentro del rango comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo de manera obligatoria a uno de los (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Límites de inversión: Cada tiquete permite realizar apuestas desde un monto mínimo de $500 pesos hasta un techo máximo de $10.000 pesos .

Cada tiquete permite realizar apuestas desde un monto mínimo de hasta un techo máximo de . Modalidades de elección: El jugador puede seleccionar su combinación de forma manual o solicitar al sistema la opción "automático" para una asignación aleatoria.

Resultados Super Astro Sol: Jueves 12 de noviembre de 2026

El sorteo se efectúa a las 4:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión en vivo por Canal Uno y bajo la supervisión de los delegados oficiales. La combinación ganadora de esta tarde se registrará aquí una vez finalice el proceso:



Número ganador: 6313

Signo zodiacal: Géminis

Nota de verificación: Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, contraste siempre el código de barras de su tiquete original en las terminales autorizadas de SuperGIROS o Su Red.



Plan de premios y funcionamiento del multiplicador

A diferencia de las loterías convencionales que dividen una bolsa común entre varios acertantes, Super Astro Sol opera bajo un sistema de contrapartida. Esto significa que el pago es individual y se calcula multiplicando el valor apostado según el nivel de coincidencia:



4 cifras + signo exacto: Multiplica por 42.000 veces el valor apostado. 3 cifras + signo exacto: Multiplica por 1.000 veces el valor apostado. 2 cifras + signo exacto: Multiplica por 100 veces el valor apostado.

(Por ejemplo, una apuesta de $1.000 pesos acertando las cuatro cifras y el signo otorga un premio bruto de $42.000.000 de pesos).



Respaldo institucional y aporte a la salud

El sorteo es operado por Corredor Empresarial S.A. y cuenta con la estricta regulación y vigilancia de Coljuegos. En cumplimiento de la legislación colombiana, un porcentaje significativo de los ingresos recaudados por cada formulario vendido se transfiere directamente a la financiación del sistema de salud pública en todo el territorio nacional.



Requisitos y pasos para reclamar un premio

Si su boleto resulta favorecido en la jornada de este jueves, tenga en cuenta las siguientes disposiciones oficiales para hacer efectivo su dinero:



Integridad del tiquete: Presentar el formulario físico original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni daños por humedad.

Presentar el formulario físico original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni daños por humedad. Cobro de cuantías menores: Se realiza directamente en los puntos físicos de las redes aliadas ( SuperGIROS o Su Red ) presentando la cédula de ciudadanía original.

Se realiza directamente en los puntos físicos de las redes aliadas ( ) presentando la cédula de ciudadanía original. Cobro de cuantías mayores: Para montos elevados, el ganador debe acudir a las sedes administrativas autorizadas con el tiquete original y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%.

Para montos elevados, el ganador debe acudir a las sedes administrativas autorizadas con el tiquete original y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Retención tributaria: Conforme al Estatuto Tributario vigente en Colombia, a los premios de juegos de suerte y azar se les

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.