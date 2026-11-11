Yo me llamo mini Whitney Houston se coronó como la ganadora de esta temporada: ¿cuál fue el premio?

Luego de una noche llena de emociones en Yo Me Llamo, la pequeña imitadora de Whitney Houston se llevó el título de ganadora. Este 11 de noviembre se llevó a cabo la gran final de una de las etapas favoritas de los televidentes seguidores del concurso de imitación, no solo porque implica el regreso de Aurelio Cheveroni a la mesa de jurados, sino porque deja en evidencia cada noche el talento de los niños colombianos para ser los dobles perfectos de grandes artistas nacionales e internacionales.



¿Cómo fue la gran final de Yo Me Llamo Mini?

Luego de varios meses de una ardua competencia en la que varios niños demostraron sus capacidades en el templo de la imitación en el que muchos niños sorprendieron a los jurados Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni con sus imitaciones de grandes artistas, solo tres llegaron a la gran final. En este camino, cada menor no solo tuvo el apoyo de los maestros de la escuela de imitación, sino también de los participantes de Yo Me Llamo que se convirtieron en sus padrinos a lo largo del programa.

A la gran final de esta etapa del programa llegaron los pequeños imitadores de Vicente Fernández, Ángela Aguilar y Whitney Houston con sus respectivos padrinos Yo Me Llamo Ricardo Arjona, Yo Me Llamo Dario Gómez y Yo Me Llamo Manuel Medrano, respectivamente. Por última vez, los niños impresionaron en el escenario con su talento en una velada cargada de música.

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Tras las presentaciones de los niños y sus respectivos padrinos, las de los menores destacadas por los aplausos y buenos comentarios de los jurados, mientras que en los adultos hubo algunas críticas y llamados de atención, Aurelio Cheveroni tomó la palabra para dar un difícil anuncio. El lobo feroz recordó que su labor como jurado solo era parte de esta parte de la competencia, por lo que anunció que ya no estará cada noche en los capítulos del programa.



"Ha llegado el momento que nadie quería que llegara, pero el deber llama a este lobo. Mi tiempo en este templo de la imitación ha terminado. Mi próxima gran misión en este mundo me espera. No me lloren, no me extrañen. Este lobo enciende motores y a volar se dijo", expresó Aurelio Cheveroni y salió volando de la mesa de jurados abandonando esta etapa de la competencia.



¿Qué premio se llevará el ganador de Yo me llamo mini?

El mini imitador que obtenga la mayor votación por parte de los colombianos se llevará un gran premio económico de 100 millones de pesos. Este capital ha sido destinado de manera específica para garantizar los estudios universitarios del ganador, asegurando así que su talento artístico en la infancia se traduzca en una oportunidad real para su formación profesional en el futuro.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co