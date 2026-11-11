Nancy Gómez, primera dama de Uribia, fue secuestrada este 11 de noviembre: señalan al ELN

Nancy Gómez, primera dama de Uribia (municipio de La Guajira), fue secuestrada en horas de la mañana este 11 de noviembre. La esposa del alcalde Jaime Buitrago García ha destacado por ser una gestora social entre la comunidad durante la administración municipal, que asumió su pareja para el periodo 2024-2027. El mandatario municipal se refirió a la "difícil situación" que enfrenta ante la incertiumbre. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre este hecho de inseguridad.



El alcalde Jaime Luis Buitrago confirmó en redes sociales el hecho de esta manera: "En medio de una difícil situación familiar, me dirijo a nuestro pueblo uribiero para informar que hace pocos minutos mi esposa, NANCY GÓMEZ, gestora social de nuestro municipio y madre de mis hijos, ha sido secuestrada". El mandatario hizo un llamado a la solidaridad y colaboración de los uribieros ante este "momento difícil".

Buitrago pidió apoyo del presidente Abelardo de la Espriella, al Ejército Nacional, Policía, los Ministerios de Defensa y Transporte, y al gobernador de La Guajira, Jairo De Luque, para que haya una articulación "inmediata" de los esfuerzos institucionales para que se active el protocolo de búsqueda y se refuercen las medidas de seguridad y de prevención en vías y corredores fronterizos.

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"Le pido a nuestro pueblo uribiero mantenerse alerta y colaborar con las autoridades, suministrando cualquier información que pueda contribuir a su pronta ubicación. En estos momentos, nuestra prioridad es proteger su vida e integridad y lograr su pronto regreso a casa. Confío en Dios, en nuestro presidente, en nuestras autoridades y en el apoyo de nuestra comunidad para lograr la pronta liberación de Nancy", dijo el mandatario municipal en redes.



Presidente Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre el secuestro de Nancy Gómez

El jefe de Estado ordenó un “despliegue total de la fuerza pública” para lograr el rescate de la esposa del alcalde de Uribia. De acuerdo con la información conocida por De la Espriella, la gestora social y psicóloga fue secuestrada a las 6:10 de la mañana. “Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado”, afirmó. Y es que habría informaciones que indicarían que los señalados secuestradores de Nancy Gómez pretenderían pasarla por la frontera para ir hacia Venezuela. La prioridad para las autoridades es impedir el cruce de la frontera y recuperar a la primera dama de Uribia.

La información preliminar indica que la primera dama salía acompañada esta mañana de un gimnasio cuando fue interceptada por hombres encapuchados, quienes se bajaron de una camioneta. Los desconocidos la subieron al vehículo por la fuerza y se la llevaron a un rumbo hasta ahora desconocido.



#LOÚLTIMO | El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el secuestro de la esposa del alcalde Uribia, La Guajira. El hecho ocurrió a las 6:10 a.m.



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Este secuestro se le atribuye, de momento, al ELN. Sin embargo, esta información se encuentra en verificación. Y es que este no es el único grupo armado ilegal que delinque en esta región. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo tienen presencia también en el departamento de La Guajira, un territorio marcado por la disputa por su control. En las alertas de la Defensoría del Pueblo figuran nombras de municipios como Riohacha, Dibulla, Uribia y San Juan del Cesar como los más afectados.

El pasado 10 de noviembre, las autoridades de La Guajira presidieron un consejo de seguridad en el que participaron miembros de la fuerza pública para discutir las medidas que se deben tomar ante los hechos de inseguridad que han afectado especialmente al sector rural de Riohacha.

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