Resultados del último sorteo de Dorado Tarde del jueves 12 de noviembre: cuál fue el número ganador

A pocas semanas de cerrar el año, la expectativa por los juegos de suerte y azar toma fuerza en la capital y la región central del país. Este jueves, las tómbolas oficiales del Dorado Tarde vuelven a girar bajo la vigilancia de las autoridades competentes y el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá, ofreciendo una nueva oportunidad de premio mientras se destinan recursos clave al financiamiento de la salud pública colombiana.



ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN Y MECÁNICA DE APUESTA

El Dorado Tarde opera bajo la figura de apuesta permanente (chance), un sistema flexible que permite al jugador escoger una combinación de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y determinar libremente su inversión. Los tiquetes se pueden adquirir desde $500 o $1.000 pesos (valor base al que se le suma el 19% del IVA) en los puntos físicos de la red Paga Todo o mediante sus aplicaciones móviles autorizadas.

Los premios se liquidan directamente sobre el valor neto jugado según la precisión del acierto:



Cuatro cifras exactas (Directo): Entrega 4.500 veces lo apostado.

Entrega lo apostado. Tres cifras exactas (Directo): Entrega 400 veces lo apostado.

Entrega lo apostado. Dos últimas cifras (Pata): Entrega 50 veces lo apostado.

Entrega lo apostado. Última cifra (Uña): Entrega 5 veces lo apostado.

(Adicionalmente, la modalidad de chance combinado otorga premio si los números seleccionados salen en cualquier orden, ajustando proporcionalmente el factor multiplicador).



PROTOCOLO OFICIAL PARA COBRAR UN PREMIO

Si su formulario coincide con la combinación favorecida de este jueves, tenga presente el procedimiento reglamentario exigido para desembolsar el dinero:



Estado del comprobante: El tiquete impreso es un título valor al portador. Debe conservarse sin tachaduras, enmiendas, roturas ni humedad.

El tiquete impreso es un título valor al portador. Debe conservarse sin tachaduras, enmiendas, roturas ni humedad. Identificación obligatoria: Presentar la cédula de ciudadanía original al momento de solicitar el pago.

Presentar la al momento de solicitar el pago. Puntos de atención y retención:

Los montos menores se cobran de manera inmediata en cualquier terminal autorizado de la red comercial. Si la suma supera el tope de 48 UVT (equivalente a unos $2.259.000 pesos), el trámite debe adelantarse en las oficinas centrales de la concesionaria, aplicando el descuento legal del 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales .

Vigencia del derecho: Conforme a la Ley 1393, dispone de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio antes de que caduque.

MARCADOR OFICIAL DE RESULTADOS — 12 DE NOVIEMBRE

A las 3:25 p.m., a través de la señal en directo del Canal 1, se conocerán los números ganadores de la jornada:

REPORTE DE BALOTAS (JUEVES 12/11/2026)



Número Ganador (4 Cifras): [ 9746 ]

Balota Extra ("La Quinta"): [ 7 ]

(Nota de actualización: Los espacios entre corchetes serán diligenciados al instante en que concluya la transmisión oficial y los delegados de la Secretaría de Gobierno certifiquen el acta del sorteo).



TRADICIÓN E IMPACTO SOCIAL DE "EL DORADO"

El nombre de este tradicional sorteo rinde tributo a la mítica leyenda muisca de El Dorado, profundamente vinculada a la historia de la Sabana de Bogotá. Administrado por la Lotería de Bogotá, este juego garantiza altos estándares de transparencia operativa y cumple con el mandato legal de transferir un porcentaje de sus ingresos directamente a la red hospitalaria pública del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.