Vanti le respondió a Superservicios tras orden de devolver plata a usuarios por cobros excesivos

A Vanti, la mayor distribuidora de gas domiciliario de Colombia, le ordenaron devolverles los dineros cobrados indebidamente a miles de familias. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, la irregularidad en el cobro se presentó durante enero y febrero de este año.

Para la Superservicios, durante esos meses, Vantiargumentó no tener suficiente gas producido en el país para atender a sus usuarios y en consecuencia importó gas y trasladó a sus usuarios una mayor tarifa. No obstante, el organismo de vigilancia halló que lo planteado no resultó ser así y, por eso, le ordenó que ese dinero cobrado de más a los hogares se les devuelva.

Según la investigación, el incremento no estaba justificado puesto que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial. “El programa impuesto tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios ordenando a Vanti recalcular las tarifas, devolver el 100 por ciento de las sumas cobradas en exceso e incorporar disposiciones de gobierno corporativo encaminadas a garantizar que Vanti S.A. no vuelva a incurrir en cobros indebidos”, señalaron.



La respuesta de Vanti a Superservicios



Luego de conocer la decisión, Vanti explicó en un comunicado que recibe con sorpresa la notificación de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó medidas, las cuales consideró “injustificadas”. “Estas decisiones se tomaron con desconocimiento de la regulación vigente, errores de cálculo y extralimitación de funciones, donde además hay prejuzgamiento y otras violaciones al debido proceso, e ignorando que Vanti dio respuesta transparente a todos los requerimientos de manera detallada, suficiente y oportuna”, detallaron.

Según Vanti, ante la decisión anunciada, que aún no está en firme, se interpondrán todas las acciones legales contra dicha entidad, y se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para la vigilancia del proceso.

Desde su consideración, la decisión de Superservicios es “desalineada” y “genera inestabilidad en la prestación del servicio”. Añadieron en el comunicado que las tarifas de gas natural ya se han reducido, del pico de 36 por ciento anunciado en febrero, a un 20 por ciento en marzo, y la tendencia se mantendría así durante lo que resta del año.

“Esto ha ocurrido, entre otras razones, por el trabajo armónico y conjunto entre el sector y elGobierno Nacional, en pro del objetivo común de reducir los impactos para las personas. Las tarifas altas de gas no le convienen a nadie: ni a los usuarios, ni al Estado, ni a las empresas”, recordaron.

En su momento, la empresa de gas natural Vanti había anunciado un incremento de hasta el 36 por ciento en la tarifa de este servicio e indicó que este ajuste se vería reflejado en las facturas de usuarios residenciales, comerciales e industriales. En esa explicación dijeron que esto obedecía al aumento del precio de la molécula de gas natural y el mayor costo por la distancia del transporte debido al cambio en las fuentes de suministro; sin embargo, para Superservicios estos argumentos no son válido y ahora ordenó devolverles la plata a los usuarios por los cobros excesivos.

Entre las ciudades donde dijeron que aumentaría el servicio estaban Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva y Yopal. En un comunicado de esde momento también informaron que se trataba de "una coyuntura especial y excepcional que impacta la mayor parte del interior del país, y cuyos efectos se han intentado mitigar de manera conjunta entre todos los agentes del sector".

