Vea los resultados de Caribeña Día: números ganadores y quinta cifra del sorteo del 9 de octubre

El movimiento en los puntos de venta autorizados continúa este viernes 9 de octubre de 2026. Miles de usuarios en distintas regiones de Colombia se acercan a los terminales para probar suerte con La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos de apuestas permanentes.

Bajo los parámetros establecidos por Coljuegos, el chance opera como una fuente de financiamiento público. Un porcentaje de la venta de cada tiquete legalmente expedido se destina al sistema de salud regional.



Mecánica del juego, inversión mínima y escala de premios

El modelo del chance destaca por su versatilidad, permitiendo a los usuarios definir sus combinaciones y el valor de su jugada:



Monto mínimo de entrada: Se puede participar desde $500 pesos colombianos , más el IVA correspondiente.

Se puede participar desde , más el IVA correspondiente. Directo (4 cifras): Genera una ganancia de $4.500 por cada peso apostado al coincidir exactamente con el orden del sorteo.

Genera una ganancia de $4.500 por cada peso apostado al coincidir exactamente con el orden del sorteo. Directo (3 cifras): Entrega $400 por peso invertido al acertar las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto.

Entrega $400 por peso invertido al acertar las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto. Modalidad combinado: Premia al apostador si sus cuatro números elegidos coinciden con la combinación ganadora, sin importar el orden de salida de las balotas.

Premia al apostador si sus cuatro números elegidos coinciden con la combinación ganadora, sin importar el orden de salida de las balotas. Aciertos de 2 y 1 cifra (pata y uña): Retribuyen $50 y $5 por cada peso apostado, respectivamente.

Puntos de venta, horarios y transmisión

El procedimiento del sorteo se ejecuta a través de cuatro urnas automáticas con balotas del 0 al 9 para conformar el número principal de cuatro cifras, además de una urna adicional destinada a la quinta balota, utilizada por las redes para habilitar promociones, acumulados y dinámicas de doble chance.



Frecuencia y hora: Se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. , con validación de premios en el sistema alrededor de las 4:00 p. m. Los domingos y festivos mantiene su emisión vespertina habitual.

Se realiza de lunes a sábado a las , con validación de premios en el sistema alrededor de las 4:00 p. m. Los domingos y festivos mantiene su emisión vespertina habitual. Señal de televisión: Se transmite en vivo por el canal regional Telecaribe .

Se transmite en vivo por el canal regional . Cobertura comercial: Está disponible de manera presencial y digital mediante los puntos de atención de SuperGiros y Sured.

Resultados oficiales de La Caribeña Día del viernes 9 de octubre de 2026

Estos son los campos habilitados para consultar los resultados del sorteo de hoy. Las cifras quedarán pendientes hasta que finalice la extracción y la entidad operadora confirme la combinación ganadora.



Cuatro números ganadores: 2137

La Quinta: 2

Resultado anterior disponible: el jueves 8 de octubre de 2026, el premio mayor fue 1940 y la quinta balota fue 1. Estos datos corresponden al sorteo anterior.



Disposiciones legales para el cobro de premios

Para reclamar un premio, tenga en cuenta los siguientes requisitos descritos en la plantilla:



Estado del tiquete: El tiquete impreso es la prueba válida de la apuesta. Debe conservarse sin roturas, tachaduras, enmiendas ni alteraciones. Premios menores a 48 UVT: Se pueden cobrar en efectivo en una agencia de la red autorizada, presentando la cédula de ciudadanía original. Premios iguales o superiores a 48 UVT: Se requiere realizar el trámite personal en las sedes de la comercializadora y diligenciar el formulario de control de lavado de activos (SIPLAFT). La plantilla señala una retención en la fuente del 20 % por ganancias ocasionales. Plazo para reclamar: El derecho a cobrar el premio caduca al cumplirse un año desde la fecha del sorteo, según la información suministrada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.