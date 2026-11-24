El presidente Abelardo de la Espriella advirtió a alias Antonio Medina -el disidente de las FARC a quien se le atribuye la responsabilidad del atentado con carro bomba que dejó 24 heridos en Villavicencio- que pagará "con sangre" por el daño causado. (Lea también: Video muestra a sospechoso de atentado en Villavicencio: imagen clave para buscar responsable)



"El bandido Antonio Medina de las disidencias de las FARC es el culpable, vamos tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando", expresó De la Espriella al llegar a la capital de Meta, donde preside un consejo de seguridad tras el ataque dirigido contra la Gobernación de Meta en la noche del lunes 23 de noviembre. La onda expansiva arrancó fachadas, levantó techos y rompió ventanas. Más de 90 inmuebles se vieron afectados.



Los delitos que le han imputado a ‘Antonio Medida’ a lo largo de su vida criminal

De acuerdo con lo informado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ómar Pardo Galeano, conocido con otros alias como Culebro o Bersely, no sabía cuándo había nacido, pero aseguraba que fue en el año de 1973, en Bolívar, Santander.

Ha sido imputado de ser coautor de delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir, rebelión, fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas, falsedad material de documento público y hurto calificado agravado, por diferentes hechos cometidos desde el inicio de la década de los 2000.

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Había sido admitido en la justicia transicional, pero en noviembre de 2022, la JEP pidió determinar “si el señor PARDO GALEANO es la persona que aparece en distintos videos de Youtube autodenominándose ‘Antonio Medina, Comandante del Frente 28 de las FARC-EP’, y a la que se hace referencia en diversos reportes de medios de comunicación que indican su presunto abandono al proceso de paz”.



En enero de 2022, las autoridades ofrecieron hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por este criminal, a quien responsabilizaron de un atentado con carro bomba que dejó un muerto y cinco heridos en Saravena, Arauca. (Lea también: El punto exacto del carro bomba en Villavicencio y las fotografías de cómo estaba antes la zona)



Una vez se pudo comprobar que alias Antonio Medina había retomado las armas, la JEP, el 24 de noviembre de 2023, resolvió su expulsión y dispuso remitir sus procesos a la justicia ordinaria.

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El alto tribunal recordó que en sus estamentos “son desertores los integrantes de las antiguas FARC-EP, que: i) decidan abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes, los que ii) entren a formar parte de grupos armados organizados, o de iii) grupos delictivos organizados”.

Por eso, ‘Antonio Medina’ fue declarado “un DESERTOR ARMADO MANIFIESTO e INCUMPLIÓ CON EXTREMA GRAVEDAD las condiciones constitucionales y legales impuestas por el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición -SIJVRNR- para acceder y mantener los beneficios instituidos en virtud de la suscripción del Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

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Al ser excluido de la JEP, el tribunal no puede “tramitar, conceder y mantener cualquier beneficio de justicia transicional derivado del Acuerdo Final de Paz” y es la justicia ordinaria quien tiene la competencia para procesarlo por sus crímenes.

Omar Pardo Galeano delinque en departamentos como Arauca y Casanare, y lideró en los últimos años un conflicto a muerte con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esa región.

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Este 24 de noviembre, al cumplirse 10 años de la firma del acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), De la Espriella ha expresado que "hay un falso proceso paz que desmovilizó a unos pocos bandidos y terminó creando cuatro o cinco Farc; un Gobierno (el de su antecesor, Gustavo Petro) que durante cuatro años empoderó a los criminales y terminó afectando las capacidades de la Fuerza Pública, nosotros los estamos enfrentando".

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, un total de 10.943 personas permanecen vinculadas al proceso de reincorporación 10 años después de la firma, lo que representa el 76 % de las personas que se acreditaron como miembros de la guerrilla. Sin embargo, el presidente aseguró que su Gobierno no va "a retroceder ni a negociar con el terrorismo". "Los vamos a derrotar por la razón o la fuerza con total determinación y no vamos a parar hasta que los derrotemos completamente y le traigamos paz al pueblo colombiano", expresó. (Lea también: Así quedó Villavicencio tras explosión de carro bomba: restaurantes, casas y comercios destruidos)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE