La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza este martes 24 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 3181. La jornada hace parte de su programación semanal y cuenta con un premio mayor de $10.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones.

El sorteo está previsto para las 10:55 p.m. y los jugadores podrán conocer los resultados una vez termine la transmisión. Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios, es necesario revisar tanto el número como la serie, pues ambos datos son fundamentales para identificar las combinaciones ganadoras.

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Resultado de la Lotería de la Cruz Roja del 24 de noviembre

Estos son los datos de la jornada de este martes:



Número ganador: pendiente.

Serie: pendiente.

El resultado del sorteo anterior, realizado el martes 17 de noviembre, correspondió al número 3828, de la serie 143. Esta combinación fue la ganadora del premio mayor de esa jornada y sirve como referencia para quienes consultan el historial de la lotería.



¿Qué premios entrega la Lotería de la Cruz Roja?

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes categorías para los participantes. Entre ellas se encuentran premios secos de distintas cuantías, así como aproximaciones que se determinan de acuerdo con los resultados oficiales.



La entidad informa en su página web sobre un premio mayor de $10.000 millones y un plan de premios que incluye otras categorías. Para conocer los números y las series de cada premio, los jugadores pueden consultar el acta oficial correspondiente a cada sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes a las 10:55 p. m. La transmisión se puede seguir por Canal Uno y a través de Facebook Live, según la información publicada por la entidad.

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Los participantes deben conservar sus billetes o fracciones y verificar los resultados con los datos completos del sorteo. En caso de obtener un premio, pueden consultar los canales oficiales de la lotería para conocer el procedimiento de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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