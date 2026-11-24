La sede del Éxito del sector La Castellana en Cartagena fue tomado por hombres armados en horas de la mañana del 24 de noviembre. Al parecer, los sujetos ingresaron al establecimiento, sobre la avenida Pedro de Heredia, para supuestamente cometer un hurto contra un carro de valores. En el acto, los delincuentes tomaron como rehenes a 30 personas, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Por qué tomaron como rehenes a las personas en el Éxito de Cartagena?

El presidente De la Espriella reveló la posible razón detrás de esta toma de rehenes: "Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (...) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata", dijo el jefe de Estado. Y agregó: "No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores".

Según sus declaraciones, todas las capacidades del Estado están desplegadas, de los distintos grupos de la fuerza pública. "Eso va a salir para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos (...) Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía".

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Cinco mujeres mayores fueron liberadas al poco tiempo de que los delincuentes se tomaran el establecimiento comercial, pero todavía quedan personas dentro del local que siguen retenidas contra su voluntad. Las autoridades están atendiendo la emergencia. Siga aquí el minuto a minuto de cómo avanza la situación.



Siga el minuto a minuto de la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena

3:30 p. m. Liberan a más rehenes encerrados en el Éxito de La Castellana

De momento, van nueve personas que han sido liberadas durante la jornada. A la ciudad de Cartagena llegó el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES). La unidad élite se suma a las operaciones desplegadas por la Infantería de la Marina y la Policía Nacional.



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