La edición número 75 de Miss Universo se celebró este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, con la participación de 116 candidatas de diferentes países y territorios. Tras varias etapas de competencia, el certamen llegó a su desenlace con la elección de la mujer que recibió la corona y sucedió a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se convirtió en la nueva Miss Universo 2026, luego de avanzar hasta la etapa final de la competencia y superar las distintas rondas previstas por la organización. La candidata obtuvo el título en una ceremonia realizada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

Publicidad

Su elección marca un hecho histórico para el certamen, pues se convierte en la primera mujer y madre en obtener el título de Miss Universo, un acontecimiento que marca un precedente en la historia del concurso.



NOTICIA EN DESARROLLO