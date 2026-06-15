La oscura verdad detrás de la desaparición de dos hermanos en La Guajira

El 30 de diciembre de 2023 la preparación de las festividades de Fin de Año en el municipio de Fonseca, La Guajira, se apagaron ante la búsqueda de dos menores de edad reportados como desaparecidos. Las autoridades emprendieron una labor incansable por hallar con vida y en perfecto estado a Luis Ángel, de siete años, y a su hermana menor Luisa, de tres, quienes habían sido visto por última vez cuando salieron a dar un paseo con su padre con motivo de las fiestas.

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En esa labor, los uniformados empezaron a reconstruir las horas y días previos a la desaparición, lo que desencadenó una ola de descubrimientos que los llevaron a sospechar lo peor de Luis Fernando Mojica, padre de los menores. A pesar de las pruebas que iban apareciendo, las sospechas nunca fueron tan desgarradoras como la realidad.



¿Qué pasó con los hermanos?

Luis Ángel y Luisa eran fruto de la relación de Andrea de Agua Martínez, una mujer trabajadora, y Luis Fernando Mojica, un exmilitar y padre de familia abnegado. La pareja se había conocido e iniciado un romance cuando Luis se encontraba en servicio militar, después decidieron formalizar su vínculo y Andrea abandonó su natal Fonseca para vivir con su amado en Santa Marta.

Hasta ese hogar, la mujer llegó acompañada de Isaac, el hijo que tuvo fruto de un romance adolescente a los 14 años, a quien Luis aceptó como si fuera su propio hijo. Con el paso de los años, la familia creció dándole la bienvenida a Luis Ángel y Luisa. El hombre mantenía a toda la familia vendiendo materiales para construcción, mientras ella estaba dedicada a las labores del hogar.



"Era un buen papá, siempre estaba pendiente a las cosas de los niños, yo no trabajaba, yo solamente me quedaba en la casa con los niños", detalló a El Rastro la mujer.



Ante problemas económicos, Andrea de Agua había decidido formarse en labores de vigilancia y todos regresaron a Fonseca; sin embargo, ya no como una familia, pues Andrea había decidido separarse de Luis Fernando.

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Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, pues él seguía pendiente de sus hijos, que ahora vivían en casa de su suegra, el 30 de diciembre de 2023, una tragedia marcó a toda la familia. Ese día, Andrea dejó encargados sus hijos a su madre Jackeline Martínez, pues le salió una oportunidad de trabajo en Bogotá y realizó un viaje de último momento.

Luis Fernando, por su parte, ese día pasó a buscar a sus hijos Luis Ángel y Luisa para llevarlos al parque y a comer hermano. Pasaban las horas y el hombre no regresaba con sus hijos, no respondía llamadas y a las 4:00 de la tarde, la abuela de los menores decidió hacer una alerta a las autoridades, quienes inmediatamente emprendieron una búsqueda.

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El patrullero Carlos Andrés Vega fue quien recibió la denuncia y quien lideró la búsqueda de los hermanos Mojica. "Nuestra batalla era contra reloj, las primeras horas son de vital importancia en estos casos porque después ya se dificulta un poco más por la cuestión del espacio, el tiempo y el lugar", señaló y recordó que en esas horas los buscaron en zonas aledañas al pueblo, también detalló que estuvo llamando al padre de los niños, pero las llamadas nunca eran respondidas.

Mientras pasaban las horas, el patrullero Vega decidió investigar también los antecedentes de la familia y fue en ese momento que hallaron las primeras pistas.



¿Qué descubrieron sobre la familia?

Gracias a la abuela de los niños, la policía descubrió que desde meses atrás, cuando regresaron a Fonseca desde Santa Marta, sus padres estaban enfrentando varios problemas. "Él dejó de trabajar, ella comenzó a trabajar de vigilante en un parque. Ella llegaba y lo encontraba en la casa, acostado y sin hacer nada, entonces le daba rabia", reveló la madre de Andrea de Aguas.

Pero no solo se trataba de los problemas económicos, Andrea también reveló que Luis Fernando era un hombre muy celoso. "No le gustaba que saliera, se desesperaba, muy posesivo", reveló. Todo eso, desencadenó que la mujer días atrás decidiera irse a casa de su mamá con sus hijos y decirle al padre de sus hijos que ya no quería seguir con su relación.

En ese momento, las autoridades pasaron de una sospecha de secuestro múltiple que incluía al padre de los niños, a pensar en la posibilidad de que el padre se hubiera llevado los niños a Santa Marta para preocupar a Andrea. Sin embargo, al contactar a la madre de Luis Fernando en la capital del Magdalena, ella señaló que tampoco tenía conocimiento sobre el paradero de su hijo y sus nietos.

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Mientras seguían pasando las horas, en redes sociales empezaron a difundir los volantes con las fotos de los menores informando que estaban desaparecidos. El día terminó y no había rastro ni de Luis Fernando ni de sus hijos. Fue en la madrugada del 31 de diciembre que las autoridades tuvieron conocimiento del paradero del padre.

Estaba a la salida del municipio de Distracción y fue hallado herido, luego de haber sido arrollado por un bus en plena carretera. Luis Fernando Mojica manifestó a las autoridades que no tenía conocimiento del paradero de sus hijos, pues "nos manifiesta que un conocido le entregó una comida para que alimentara a los menores de edad, después de ahí se sintió mal ... manifiesta no saber dónde están los menores de edad debido a que después de haber consumido el alimento perdió el conocimiento", detalló el oficial.



Las pistas en contra de Luis Fernando Mojica

Las declaraciones de Luis Fernando Mojica a las autoridades preocuparon aún más a las autoridades, pues ahora parecía que los niños estaban en manos de desconocidos. Sin embargo, Andrea de Aguas manifestó no confiar en las palabras de su expareja y, desde Bogotá, le pidió al patrullero Vega que siguiera investigando y le hizo nuevas revelaciones.

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"Él me empezó a amenazar porque yo ya no quería seguir con él ... Decía que me iba a picar, que me iba matar, que si me veía con alguien o algo me iba a hacer un daño", reveló Andrea de Aguas. Un día antes de viajar a Bogotá, la mujer buscó ayuda en las autoridades, solicitando una orden de alejamiento para ella y sus hijos, pero no fue escuchada.

El patrullero Vega confirmó que "logramos evidenciar que la madre había interpuesto una denuncia por amenazas días antes en las cuales él le manifestaba que si la veía con otra persona le haría daño". Además, Andrea le contó a las autoridades que también había decidido terminar su relación porque Luis Fernando llevaba tiempo viviendo en las calles y consumiendo estupefacientes.

A su vez, la madre de Luis Fernando reveló a las autoridades un desconcertante video que su hijo le había enviado días antes de la desaparición. En la grabación, el hombre estaba llorando y con una cuerda atada al cuello y le decía: "Le dices a mis hijos que los amé todo el tiempo, que no aguanté separarme de ellos". Sin embargo, horas después la llamó para avisarle que estaba bien y que decidió no acabar con su vida.

El video, según las autoridades, demostraba que Luis Fernando Mojica buscaba manipular a Andrea de Aguas con sus hijos para que no terminara la relación.

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El desenlace de este caso llegó 24 horas después, en la tarde del 31 de diciembre de 2023, cuando algunas personas alertaron a las autoridades el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una zona rural alejada y a tan solo 15 minutos de Fonseca. "Nos reportan el hallazgo de dos cuerpos en el municipio de Distracción. En un árbol hallamos dos cuerpos, los cuales estaban en estado de suspensión completa, un cuerpo de sexo masculino y otro femenino con características muy similares a los menores del volante de desaparecidos".

Gracias a las prendas de vestir de los cuerpos, identificaron que se trataba de los hermanos Luis Ángel y Luisa, de 7 y 3 años.

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Tras ese macabro hallazgo, las autoridades decidieron confirmar las declaraciones de Luis Fernando Mojica. Las grabaciones de unas cámaras de seguridad las desmintieron, pues en los videos se evidencia que "nadie le entrega a él alimentos, él lo compra y sale del municipio de Distracción en dirección hacia una zona boscosa". En este trayecto se ve que los menores caminaban de su mano y los adentró a la zona en la que fueron hallados sin vida horas más tarde.

Además, sobre el accidente, habían testigos que aseguraban que lo vieron lanzarse hacia el bus para que lo atropellara. El 3 de enero, las autoridades oficializaron la captura de Luis Fernando Mojica por el delito de doble homicidio agravado y es trasladado a Riohacha para responder ante un juez. A pesar de que el hombre siempre negó ser responsable de la muerte de sus hijos, las pruebas en su contra fueron tan contundentes que fue condenado el 24 de febrero de 2024 a 600 meses de prisión, equivalentes a 50 años, que actualmente cumple en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar.

"Siento que es muy poquito para lo que hizo, pero también me deja tranquila que va a pasar bastante tiempo allá", asegura ahora Andrea de Aguas. Por su parte, en Santa Marta, la madre de Luis Fernando se niega a creer que su hijo fuera capaz de tan atroz crimen. "No es capaz de haber matado a sus hijos, él era todo amor con sus hijos", señala.